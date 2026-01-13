Κέρκυρα: Θετική η ανταπόκριση των πολιτών στο Μικρό Πράσινο Σημείο

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του Μικρού Πράσινου Σημείου, έναν μήνα μετά την επίσημη έναρξή του, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας.

Ήδη, σημαντικός αριθμός δημοτών επιλέγει το Πράσινο Σημείο για την εναπόθεση των χρησιμοποιημένων ανακυκλώσιμων συσκευασιών, οι οποίες συγκεντρώνονται σε διακριτά ρεύματα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανακύκλωσης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλοί πολίτες προσέρχονται έχοντας ήδη διαχωρίσει τα ανακυκλώσιμα υλικά από την οικία τους. Παράλληλα, για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή δεν έχουν τη δυνατότητα προδιαλογής, οι εργαζόμενοι του Δήμου παρέχουν επιτόπου υποστήριξη και καθοδήγηση, ενημερώνοντάς τους για τον σωστό τρόπο διαχωρισμού και τα υλικά που είναι κατάλληλα προς ανακύκλωση.

Τα μέχρι σήμερα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες εισερχόμενων υλικών αφορούν πλαστικό και χαρτί, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και ογκώδη αντικείμενα και στρώματα.

Πηγή: ertnews.gr