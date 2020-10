Κλιματική αλλαγή: Εξαφανίστηκαν τα μισά κοράλλια σε 25 χρόνια

H κλιματική αλλαγή διαταράσσει με μη αναστρέψιμο τρόπο το υποθαλάσσιο οικοσύστημα. Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά το εύρος της μείωσης όλων των ειδών κοραλλιών από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 στον ύφαλο στην βορειοανατολική Αυστραλία. Από το 1981 εντάχθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μεγάλο μέρος του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου στην Αυστραλία χάθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια.

Τα πιο μεγάλα είδη κοραλλιών, εκείνα που έχουν την μορφή τραπεζιού και εκείνα που έχουν διακλαδώσεις, είναι αυτά που έχουν πληγεί περισσότερο, καθώς ορισμένα βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαφάνισης στο πιο βόρειο τμήμα του κοραλλιογενούς υφάλου.

The mass death of young and old corals is threatening the recovery of Australia’s Great Barrier Reef, a new study finds.

Almost all warm-water coral reefs are forecast to suffer significant loses, even if global warming is limited to 1.5°C https://t.co/I4aeXkTYfz pic.twitter.com/YZHU47yK3E

