Κοινή δράση Σλοβενίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το μέλι

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, εκδήλωση στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος μεταξύ της πρεσβείας της Σλοβενίας στην Ελλάδα, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών «Pollinator Ecosystem Preservation and Raising Awareness about Pollinators and Beekeping» (Διατήρηση του οικοσυστήματος των επικονιαστών και ευαισθητοποίηση για τους επικονιαστές και τη μελισσοκομία), στην αίθουσα τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ήταν τον περασμένο Μάιο, όταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η πρεσβεία της Σλοβενίας και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προχώρησαν σε συμβολική φύτευση μελισσοκομικών φυτών στον Βοτανικό Κήπο του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας του ΟΗΕ. Η εκδήλωση αυτή σηματοδότησε και την έναρξη της τριμερούς συνεργασίας για την εκπόνηση του κοινού έργου.

Στόχος του προγράμματος

Απώτερος στόχος του προγράμματος, πέρα από την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους επικονιαστές και τη μελισσοκομία, είναι η δημιουργία ενός αστικού μελισσόκηπου στους χώρους του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη φύτευση προσελκυστικών προς τις μέλισσες φυτών.

«Από την έναρξη του έργου, αφοσιωμένοι φοιτητές-εθελοντές, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Παναγιώτη Δημόπουλου, έχουν φυτέψει εκατοντάδες νέα φυτά στον κήπο, που υποστηρίζεται από την πρεσβεία της Σλοβενίας στο πλαίσιο του φιλόδοξου έργου», ανέφερε η πρέσβειρα της Σλοβενίας, Tamara Weingerl Požar. Όπως η ίδια συμπλήρωσε, «επιθυμία μας και τελικός στόχος όλων των έργων είναι να έχουν έναν μόνιμο αντίκτυπο στο τοπικό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κινητοποίηση και τη συμμετοχή των τοπικών εταίρων και των μελών της τοπικής κοινότητας».

Ενδιαφέρουσα ήταν και η ομιλία της Δρος Smodiš Škerl, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Primorska, συγγραφέα πολυάριθμων επιστημονικών εργασιών και μελισσοκόμο. Η ίδια μοιράστηκε την τεχνογνωσία της –ακαδημαϊκή και πρακτική– στη διατήρηση του οικοσυστήματος των επικονιαστών.

Νωρίτερα, χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας, και ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης.