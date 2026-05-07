Κόκκαλης: Άμεσες αποζημιώσεις και μέτρα στήριξης για τους πλημμυροπαθείς αγρότες και κτηνοτρόφους του Έβρου

Την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων του Έβρου που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες, ζητά με αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης κατέθεσε ως αναφορά προς τον αρμόδιο υπουργό την επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ειρηνοδικειακής περιοχής Διδυμοτείχου, στην οποία περιγράφεται η δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν παραγωγοί και κτηνοτρόφοι μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στον νομό Έβρου.

Σύμφωνα με την επιστολή, περίπου 35.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης παραμένουν κάτω από το νερό, καθιστώντας αδύνατη τη φετινή καλλιέργεια, ενώ ακόμη και μετά την υποχώρηση των υδάτων η καθυστερημένη σπορά εκτιμάται ότι θα είναι μη αποδοτική. Παράλληλα, επισημαίνονται σοβαρές ζημιές σε υποδομές, χειμερινές και πολυετείς καλλιέργειες, γεγονός που προκαλεί τεράστια οικονομική επιβάρυνση στους παραγωγούς και τις οικογένειές τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, αδυνατούν να παράξουν ζωοτροφές. Σε συνδυασμό με τις συνέπειες από τη ζωονόσο της ευλογιάς, γίνεται λόγος για βέβαιη οικονομική καταστροφή του κλάδου.

Στην αναφορά τονίζεται ακόμη ότι οι έλεγχοι του ΕΛΓΑ σε πλημμυρισμένες εκτάσεις καθυστερούν, με αποτέλεσμα να μην προχωρούν οι αποζημιώσεις, ενώ καταγράφονται προβλήματα και στο σύστημα monitoring του ΟΣΔΕ, το οποίο – σύμφωνα με τους παραγωγούς – αδυνατεί να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα των σπαρμένων και άσπαρτων εκτάσεων, επηρεάζοντας βασικές ενισχύσεις και προγράμματα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ακόμη και όσοι καταφέρουν να καλλιεργήσουν εκ νέου τα χωράφια τους κινδυνεύουν να χάσουν αποζημιώσεις λόγω επανασποράς, με τον Σύλλογο να ζητά αναβάθμιση των αποζημιώσεων και άμεση λήψη μέτρων στήριξης.

Ο κ. Κόκκαλης ζητά από το Υπουργείο την άμεση καταγραφή των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ταχεία ολοκλήρωση των ελέγχων του ΕΛΓΑ και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης και αποζημίωσης για τους πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφους, αντίστοιχων με εκείνα που εφαρμόστηκαν στην περιοχή της Κάρλας στη Θεσσαλία.