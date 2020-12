Στο τέλος κάθε χρονιάς η Διεθνής Ένωση Συγγραφέων, Δημοσιογράφων Οίνων και Ποτών (World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits), συγκεντρώνει και κατατάσσει όλα τα ελαιόλαδα που έχουν διακριθεί σε αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς σε όλο τον κόσμο, για την γεύση αλλά και την ποιότητα τους, με τη μέθοδο της τυφλής γευσιγνωσίας βάσει των κανόνων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.

Φέτος, στις 19/12/2020, ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης ελαιολάδων, Evoo World Ranking 2020 (EVOOWR).

Η EVOOWR εξέτασε 13.342 δείγματα ελαιολάδου, από 42 ελαιοπαραγωγικές χώρες και 1605 εταιρείες αντίστοιχα, τα οποία είχαν ήδη διακριθεί σε 27 διεθνείς διαγωνισμούς, υψηλού κύρους και διεθνούς εμβέλειας.

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου για την ποιότητα των ελαιολάδων τους, τιμήθηκαν με πολύ υψηλές διακρίσεις. Συγκεκριμένα:

5η θέση στο κόσμο, ανάμεσα σε 1605 βραβευμένες, ελαιοπαραγωγικές εταιρείες, από 42 χώρες (TOP 10 και TOP 100 SOCIETIES OF THE WORLD 2020).

10 βιολογικά και gourmet ελαιόλαδα των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου κατατάχθηκαν στα «Ελαιόλαδα της Χρονιάς 2020» (EVOO of THE YEAR 2020), ανάμεσα σε 13.342 παγκοσμίως, βραβευμένα, ελαιόλαδα.

Τα ελαιόλαδα αυτά είναι:

Φυλλικόν – Βιολογικό Πρωτέλαιο Πρώτης Συγκομιδής

Αγουρέλαιο – Βιολογικό Άθερμο Πρώιμης Συγκομιδής

Αρμονία – Μονοποικιλιακό Βιολογικό Έξτρα Παρθένο

Majestic Blend Gourmet Ελαιόλαδο – Olive Oil Jewels

Enigma Gourmet Ελαιόλαδο – Olive Oil Jewels

Gemstone Blend Gourmet Ελαιόλαδο – Olive Oil Jewels

Συλλεκτικόν – Gourmet Αγουρέλαιο

Ωλεώαστρων – Gourmet Ελαιόλαδο

Ένσταγμα με σαφράν – Gourmet Ελαιόλαδο

Ένσταγμα με σαφράν και δεντρολίβανο – Gourmet Ελαιόλαδο

Επίσης, οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου τιμήθηκαν με την 2η θέση για το 2020, στη παγκόσμια κατάταξη των Ελληνικών εταιρειών (RANKING of COMPANIES GREECE), για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ανάμεσα σε 240 βραβευμένες Ελληνικές εταιρείες, που συμπεριλήφθηκαν στο EVOO World Ranking 2020

Με τις 12 αυτές υψηλού επιπέδου διακρίσεις του EVOOWR 2020, οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, συγκεντρώνουν πλέον ένα μοναδικό αριθμό ρεκόρ για Έλληνα ελαιοπαραγωγό, με 233 παγκόσμια βραβεία, γεύσης και ποιότητας για τα βιολογικά και gourmet ελαιοπροϊόντα τους.

Οι παραπάνω διακρίσεις, στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης ελαιολάδων EVOOWR 2020, αποτελούν επιβράβευση, για Έλληνα Single Estate και Terroir ελαιοπαραγωγό βιολογικών, για την Σπάρτη Λακωνίας, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, καθώς πρωταγωνιστεί στον χάρτη της παγκόσμιας ελαιοκομίας,