Κοζάνη: Σε λειτουργία οι πρώτοι καυστήρες φυσικού αερίου στην Γαλατινή

Στον Δήμο Βοΐου περίμεναν το φυσικό αέριο πως και πως, καθώς σε υψόμετρο 1.140 μέτρων το κρύο απαιτεί καλή θέρμανση.

Για την νέα εποχή που έφτασε στην Γαλατινή για να αντικαταστήσει το πετρέλαιο και τις ξυλόσομπες, μιλά ένας κάτοικος του χωριού «Πατάς ένα κουμπί και αμέσως ζεσταίνεται το σπίτι». Όπως λέει με επτά – οκτώ μήνες χειμώνα, ιδιαίτερα βαρύ και θερμοκρασίες δέκα έως και δεκαπέντε βαθμούς κάτω από το μηδέν το αέριο είναι η λύση.

Για τον Χρήστο Ζευκλή, δήμαρχο Βοΐου, η σημασία ενός τέτοιου έργου είναι μεγάλη για τους περίπου 1.800 κατοίκους, οι οποίοι ζούν έναν μακρύ και δύσκολο χειμώνα.

Μέσω μιας εταιρεία κατασκευής έργων ΑΠΕ κατάφεραν να χρηματοδοτήσουν ως ανταποδοτικό, την παροχή του φυσικού αερίου, το οποίο «έχει αποτύπωμα στην τσέπη και την καθημερινότητα των πολιτών».

Ένα έργο κόστους 2,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το ένα εκατ. κατεβλήθη από τον ιδιώτη που πραγματοποιεί το έργο και το 1,5 δόθηκε ως ανταποδοτικό από την εταιρεία ΑΠΕ που δημιουργεί ένα αιολικό πάρκο στην περιοχή.

Η μετάβαση στο φυσικό αέριο είναι ιδιαίτερα μικρού κόστους για τους κατοίκους καθώς ο Δήμος Βοΐου δίνει χρηματοδότηση ύψους 2.000 ευρώ ανά σύνδεση για την εσωτερική εγκατάσταση. Σύμφωνα με τον κ. Ζευκλή με αυτόν τον τρόπο η δαπάνη κάθε οικίας κυμαίνεται από 500 έως 700 ευρώ. Δηλ. θα έχει κάνει απόσβεση μέσα σε ένα δίμηνο- τρίμηνο αγοράς των συμβατικών καυσίμων. Οι πρώτοι 100 κάτοικοι υπέβαλαν αίτηση για σύνδεση, ενώ ήδη δεκατέσσερα νοικοκυριά απολαμβάνουν τα οφέλη του φυσικού αερίου. Στόχος του δήμου είναι να συνδεθούν στο δίκτυο γύρω στους 300 καταναλωτές τα επόμενα ένα- δυο χρόνια. «Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί στον Δήμο Βοΐου το Υπουργείο ενέργειας χρηματοδότησε με 9 εκατ. το έργο της σύνδεσης σε τρείς οικισμούς με συνολικά 8.000 κατοίκους».

Σημειώνεται ότι η Γαλατινή είναι ο μικρότερος οικισμός στην Ελλάδα όπου εγκαταστάθηκε δίκτυο φυσικού αερίου.