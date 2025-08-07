Κρήτη: Καινοτόμο πρόγραμμα για την προστασία των αστικών δέντρων στο Ρέθυμνο

Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την ασφάλεια και την προστασία των αστικών δέντρων υπέγραψε πρόσφατα ο Δήμος Ρεθύμνης.

Ειδικότερα, η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του δημάρχου, Γιώργη Χ. Μαρινάκη, και του αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), καθηγητή, Αθανάσιου Μαλάμου, και αφορά την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, με τίτλο «Εκτίμηση της ασφάλειας επιλεγμένων αστικών δέντρων του Δήμου Ρεθύμνης μέσω οπτικής αξιολόγησης των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών».

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, παρευρέθηκαν ο καθηγητής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ, Παναγιώτης Νεκτάριος, ο γεωπόνος – ερευνητής MSc της ίδιας σχολής, Δημήτρης Χαρκούτσης, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης, Γεώργιος Παπαδόσηφος, και η αν. προϊσταμένη της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης, Νικολέτα Γκολφινοπούλου.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ρεθύμνης είναι ο πρώτος στην Περιφέρεια Κρήτης που υλοποιεί ένα τέτοιο ερευνητικό πρόγραμμα. Μέσω του συγκεκριμένου καινοτόμου ερευνητικού έργου, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, θα γίνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε επιλεγμένα 250 αστικά δέντρα στην πόλη και στους οικισμούς του δήμου αναφορικά με την ασφάλειά τους, με βάση την οπτική εξέταση των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών. Η επιλογή των δέντρων θα γίνει μετά από υποδείξεις της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης μέσω έγγραφης και πρωτοκολλημένης αλληλογραφίας με το ΕΛΜΕΠΑ.

Η καταγραφή θα γίνει με βάση διεθνή πρότυπα, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τη γενικότερη φυτοϋγιεινή κατάσταση των δέντρων, το μέγεθος και την ανάπτυξη της κόμης, τους βραχίονες και ιδιαίτερα τις συμφύσεις τους με τον κορμό των δέντρων, τον κορμό των δέντρων, την οπτική αξιολόγηση της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος σε όσες περιπτώσεις είναι εφικτό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των στοιχείων της θέσης φύτευσης.

Από τη διενέργεια της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των αστικών δέντρων κατά τη διεξαγωγή του πρώτου επιπέδου, θα προκύψουν τα τέσσερα παρακάτω αποτελέσματα:

Βαθμονόμηση της ασφάλειας των δέντρων, ώστε να προσδιοριστούν εκείνα τα οποία εκτιμώνται ως επισφαλή. Εισαγωγή των στοιχείων των δέντρων σε ειδική βάση δεδομένων, δηλαδή δενδρολόγιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τον ατομικό φάκελο της κατάστασης του εκάστοτε δέντρου στο οποίο θα έχει δοθεί μονοσήμαντος αριθμός ταυτότητας. Σήμανση των δέντρων που θα ελεγχθούν με ειδικές ταυτότητες. Σύσταση της καταλληλότερης ή των καταλληλότερων ενόργανων αναλύσεων, που θα πρέπει να συμπληρώσουν την οπτική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του δέντρου, τη θέση του και τα γενικότερα χαρακτηριστικά αυτής, το είδος του ελαττώματος που έχει εντοπιστεί, τα περιβάλλοντα εμπόδια, φραγμούς και επιδράσεις από τυχόν αστικές υποδομές και τις τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες του τοπίου που γειτνιάζει με αυτά.

Μετά τη διαδικασία της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης, οι επιστήμονες του ΕΛΜΕΠΑ επισκέφθηκαν τον Δημοτικό Κήπο, όπου ξεκίνησαν τη διαδικασία σύνταξης του δενδρολογίου, τοποθετώντας τον πρώτο μονοσήμαντο αριθμό ταυτότητας σε δέντρο, όπως ακριβώς θα γίνει για όλα τα δέντρα που θα εξεταστούν.

«Ο Δήμος Ρεθύμνης με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας, προχωρά στην υλοποίηση μιας σημαντικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να διερευνηθεί η επικινδυνότητα δέντρων που φύονται στην πόλη και στους οικισμούς του δήμου μας», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή.

Ευρωπαϊκή διάκριση του δήμου για βιοκλιματικές παρεμβάσεις

Στο μεταξύ, ο Δήμος Ρεθύθμνης διακρίθηκε πρόσφατα, μεταξύ και άλλων ευρωπαϊκών περιοχών, για τις στοχευμένες βιοκλιματικές παρεμβάσεις του σε πλατείες και κεντρικούς δρόμους και την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών, στο πλαίσιο της εκστρατείας Cities Refresh.

Όπως αναφέρεται σε σχετικές δημοσιεύσεις στο πλαίσιο της δράσης Cities Refresh, το Ρέθυμνο προχωρά σε τολμηρά βήματα για την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών του, από τη μείωση της θερμοκρασίας των αστικών χώρων μέχρι την εφαρμογή αξιόπιστων συστημάτων πρώιμης προειδοποίησης για τον καύσωνα.

Μάλιστα, ο δήμος, σε συνεργασία με τη Μονάδα «ΜΕΤΕΟ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εγκατέστησε εννέα μετεωρολογικούς σταθμούς για τη βελτίωση των τεχνικών παρακολούθησης και πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων μέσω πρώιμης προειδοποίησης. Το 2024, ήταν το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας ολόκληρου του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών και των δύο υδρομετρικών σταθμών του Συστήματος Πρώιμης Προειδοποίησης.