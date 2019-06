Κρήτη: Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση της συντονιστικής ομάδας STRATENERGY

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης η 2η Συνάντηση της Συντονιστικής Ομάδας του Έργου “Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια – STRATegic cross-border & capitalization of common process for ENERGYSaving in Public Building” με ονομασία STRATENERGY.

Η διήμερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, και το έργο STRATENERGY υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 με κύριο δικαιούχο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι του έργου εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Δήμος Θήρας, ο Δήμος Σάμου, ο Δήμος Κω και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Η επενδυτική προτεραιότητα του έργου είναι η στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων, Γιώργος Αλεξάκης καλωσόρισε τα στελέχη του έργου και στην παρέμβαση του τόνισε τη μείζονα σημασία που έχει για την Περιφέρεια η υλοποίηση ανάλογων έργων, που στοχεύουν στην εξοικονόμηση της ενέργειας που αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς άξονες στους οποίους η Περιφέρεια έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα.

Στο πλαίσιο του έργου STRATENERGY, η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: i) την εφαρμογή ενός πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας (ΑΧΕ) στο κτιριακό της απόθεμα με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 και ii) την υλοποίηση ενός στρατηγικού έργου για την ΑΧΕ στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Κρήτης προσδοκώντας στη σταδιακή μετατροπή αυτού σε επιδεικτικό / πρότυπο κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Near Zero Energy Building (NZEB), σύμφωνα με τις επιταγές των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους».

Οι επεμβάσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Κρήτης περιλαμβάνουν: θερμομόνωση κελύφους, τοποθέτηση ενεργειακών υαλοπινάκων, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Από την Περιφέρεια Κρήτης στη συνάντηση συμμετείχαν: ο Μανόλης Φακουκάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ο Δρ. Νίκος Ζωγραφάκης, Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης – Ενεργειακού Κέντρου, η Δρ. Ελένη Χατζηγιάννη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, καθώς και άλλα υπηρεσιακά στελέχη. Η Ομάδα Έργου αποτελείται από την Ελένη Πλουμίδη (συντονίστρια), την Γιούλη Γιανναδάκη, τον Μανόλη Φακουκάκη, την Ελένη Τζαγκαράκη, την Αθηνά Κελέση και τον Μανόλη Σπιθάκη.

Για πληροφορίες: www.crete.gov.gr, www.greece-cyprus.eu, www.facebook.com/Stratenergy