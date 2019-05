Στην κυπριακή αγορά εισέρχεται η METRO AEBE

Την είσοδό της στην κυπριακή αγορά, μέσω της νέας της θυγατρικής εταιρείας MCC BEST VALUE Ltd, ανακοίνωσε η METRO AEBE.

Η εταιρεία φέρνει στην Κύπρο ένα μοντέλο χονδρικής πώλησης για επαγγελματίες στα πρότυπα των METRO Cash & Carry, εγκαινιάζοντας το πρώτο της κατάστημα με την επωνυμία «BEST VALUE για επαγγελματίες» έως το τέλος του 2019 στη Λεμεσό. Το νέο κατάστημα, θα εξυπηρετεί αυστηρά επαγγελματίες, τόσο από τον κλάδο της μεταπώλησης, όσο και από τον κλάδο της μαζικής εστίασης και Ho.Re.Ca.

Η περιοχή της Λεμεσού επιλέχθηκε στρατηγικά από τη METRO AEBE, καθώς αποτελεί σημαντικό τουριστικό κέντρο με έντονη εμπορική δραστηριότητα. Η επένδυση για το «BEST VALUE για επαγγελματίες» αγγίζει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ και αποτελεί σταθμό για τη METRO AEBE, καθώς είναι η πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας εκτός ελληνικών συνόρων.

Το «BEST VALUE για επαγγελματίες» θα φτάσει σταδιακά να απασχολεί έως 80 εργαζόμενους.

Βασική προτεραιότητα για την εταιρεία αποτελεί η υποστήριξη τοπικών παραγωγών, προμηθευτών και αντιπροσώπων και η συνεργασία μαζί τους, καθώς και η ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Οι χώροι πώλησης θα εκτείνονται σε 2.500 τ.μ., ενώ θα χρησιμοποιούνται επιπλέον αποθηκευτικοί χώροι 2.000 τ.μ. Θα περιλαμβάνει περισσότερα από 3.000 τ.μ. χώρων στάθμευσης (υπόγειων και ισόγειων), με ειδική πρόβλεψη πρόσβασης για ΑΜΕΑ.

