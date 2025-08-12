Λάρισα: Σε λειτουργία 4 σταθμοί απολύμανσης οχημάτων για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Αυστηρές συστάσεις προς τους οδηγούς οχημάτων που κινούνται προς την επαρχία Ελασσόνας που παραμένει καθαρή περιοχή, να απολυμαίνουν τα οχήματά τους στους απολυμαντικούς σταθμούς που λειτουργούν σε τέσσερα σημεία απευθύνει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται για την διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι απολυμαντικοί σταθμοί θα λειτουργούν, μετά από ενέργειες της Περιφέρειας Θεσσαλίας από σήμερα, 12 Αυγούστου 2025, και καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 06.00 έως 11.00 π.μ. και θα πραγματοποιούνται από συνεργεία εξειδικευμένης ιδιωτικής εταιρείας.

Μετά το πέρας της απολύμανσης θα χορηγείται «Βεβαίωση Απολύμανσης», την οποία ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει να διατηρεί καθημερινά εντός του οχήματος και θα την επιδεικνύει στους υπεύθυνους των κτηνοτροφικών μονάδων, που θα επισκέπτεται.

Οι περιοχές όπου λειτουργούν από σήμερα οι σταθμοί απολύμανσης είναι οι εξής:

-Επαρχιακή οδός Ροδιάς – Συκαμινέας: στο 5ο – 6ο χλμ μετά τη Ροδιά.

-Εθνική οδός Τυρνάβου – Ελασσόνας: αμέσως μετά τη διασταύρωση Αργυροπουλίου (στάση λεωφορείων).

-Επαρχιακή οδός Δαμασίου – Μεσοχωρίου: 1 – 1,5 χλμ πριν τα Σφαγεία Ελασσόνας.

-Επαρχιακή οδός Γριζάνου – Μεγ. Ελευθεροχωρίου: 4,5 χλμ μετά το Γριζάνο.

Επίσης απευθύνεται έκκληση σε όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή (παράδοση γάλακτος, αγορά ζωοτροφών, μεταφορά ζώντων ζώων ή συντήρηση του εξοπλισμού τους από ιδιωτικές εταιρείες κ.α.), μόνο εφόσον ζητήσουν και τους επιδειχθεί η βεβαίωση απολύμανσης της αντίστοιχης ημέρας, από τον οδηγό του οχήματος.

Πηγή: ΕΡΤ