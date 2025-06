Massey Ferguson: Διαθέσιμα εκπαιδευτικά βίντεο “MF How To”, όποτε και όπου τα χρειαστείτε

Η Massey Ferguson, παγκόσμια εμπορική επωνυμία της AGCO (NYSE:AGCO), με υπερηφάνεια ανακοινώνει την έναρξη μιας νέας διαδικτυακής υπηρεσίας οδηγιών για χειριστές. Τα εκπαιδευτικά βίντεο “MF How To” προσφέρουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για το χειρισμό των μηχανημάτων. Διαθέσιμα για λήψη από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, τα νέα αυτά βίντεο επαναπροσδιορίζουν την ευκολία στην εκπαίδευση των χειριστών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες και για πιθανούς αγοραστές.

Σχεδιασμένα από έμπειρους ειδικούς της Massey Ferguson, τα βίντεο είναι προσβάσιμα μέσα από τα επίσημα YouTube κανάλια κάθε χώρας. Η αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου γίνεται γρήγορα και εύκολα, καθώς τα βίντεο είναι οργανωμένα ανά σειρά μοντέλων.

Οι πιο πρόσφατοι γεωργικοί ελκυστήρες της σειράς Massey Ferguson S είναι από τα πρώτα διαθέσιμα βίντεο, ενώ ήδη προστίθεται περιεχόμενο και για άλλα μοντέλα, όπως η σειρά MF 5M. Με την ένταξη νέων ή ανανεωμένων μοντέλων, θα προστίθενται και αντίστοιχα εκπαιδευτικά βίντεο. Στο μέλλον, εκτός από τα τρακτέρ, τα βίντεο “MF How To” θα καλύπτουν ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων της Massey Ferguson.

“ Τα μηχανήματά μας είναι γνωστά για την ευκολία στη χρήση τους, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που οι χειριστές εργάζονται μόνοι και χρησιμοποιούν λειτουργίες για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της εποχικότητας των αγροτικών εργασιών”, εξηγεί ο Jérôme Aubrion, Διευθυντής Μάρκετινγκ Massey Ferguson για Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

“Για τέτοιες περιπτώσεις και ώστε κάθε μηχάνημα Massey Ferguson να μπορεί να λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, τα βίντεο MF How To προσφέρουν μια πρακτική και εύχρηστη λύση. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια φορητή συσκευή — και το περιεκτικό, εύκολο στην παρακολούθηση εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι άμεσα διαθέσιμο, υποστηρίζοντας τους χρήστες οποτεδήποτε και από οπουδήποτε,” επισημαίνει.

Βίντεο MF How To

Εύκολη πρόσβαση με ελάχιστα κλικ – μέσω σάρωσης QR κωδικών που θα τοποθετηθούν σύντομα στις καμπίνες των γεωργικών ελκυστήρων MF και σε άλλα προϊόντα, ή μέσω του ειδικού καναλιού στο YouTube, από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.

Διαθέσιμα σε 14 γλώσσες – για τις ανάγκες διαφορετικών αγορών, με δυνατότητα προσθήκης περισσότερων στο μέλλον.

Εύκολα κατανοητά – σύντομα και πρακτικά εκπαιδευτικά βίντεο, σχεδιασμένα από ειδικούς της Massey Ferguson.

Προσαρμοσμένο περιεχόμενο – επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που αντιστοιχεί στο δικό σας μηχάνημα.

Για όλους τους χειριστές γεωργικών ελκυστήρων – τα βίντεο καλύπτουν από τις βασικές ρυθμίσεις έως προηγμένες λειτουργίες γεωργίας ακριβείας.

Πάντα επίκαιρα – νέα βίντεο προστίθενται διαρκώς, καθώς η προϊοντική γκάμα εξελίσσεται.

Μεγαλύτερη ευκολία – τα εκπαιδευτικά βίντεο MF How To είναι διαθέσιμα όποτε και όπου χρειάζονται πληροφορίες λειτουργίας, συμπληρώνοντας την εκπαίδευση και τις συμβουλές που προσφέρουν η Massey Ferguson και το εξειδικευμένο δίκτυο αντιπροσώπων.

Διαθέσιμα μοντέλα – οι νεότεροι ελκυστήρες της σειράς S θα είναι διαθέσιμοι πρώτοι, με επιπλέον περιεχόμενο που καλύπτει την υπόλοιπη γκάμα ελκυστήρων καθώς και ολόκληρη τη σειρά προϊόντων της Massey Ferguson να ακολουθεί σύντομα.

Πλήρης σειρά θεματικών ενοτήτων

Σχεδιασμένα για να συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν την εκπαίδευση των χειριστών από τη Massey Ferguson και τους επίσημους αντιπροσώπους της, τα βίντεο “MF How To” καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων — από τις βασικές ρυθμίσεις για την άνεση στην καμπίνα και τις λειτουργικές δυνατότητες, έως τη βέλτιστη αξιοποίηση της προηγμένης τεχνολογίας ακριβείας που προσφέρει το σύστημα Datatronic 5. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι χειριστές μπορούν να ρυθμίζουν με ακρίβεια τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το υδραυλικό σύστημα και το PTO, αξιοποιώντας παράλληλα λειτουργίες όπως τα MF Guide, MF Section Control και MF TaskDoc για τον προγραμματισμό και την καταγραφή εργασιών – συμβάλλοντας έτσι στη μέγιστη αποδοτικότητα και στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

Εκτός από την υποστήριξη που προσφέρουν σε όσους ήδη διαθέτουν γεωργικό ελκυστήρα Massey Ferguson, τα βίντεο “MF How To” αποτελούν και πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για όσους εξετάζουν την αγορά ενός μοντέλου της εταιρείας. Η επιλογή του αντίστοιχου μοντέλου από το YouTube προβάλλει τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, την ευκολία στη ρύθμιση και χρήση τους, καθώς και τον φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό που χαρακτηρίζει την εταιρεία.

“Τα βίντεο MF How To δημιουργήθηκαν με στόχο να προσφέρουν στους αγρότες τη γνώση που χρειάζονται για να αξιοποιούν πλήρως την επένδυσή τους στα προϊόντα Massey Ferguson,” δηλώνει ο κ. Aubrion. “Ενισχύοντας περαιτέρω τη φιλοσοφία μας Farmer First, το διαδικτυακό αυτό περιεχόμενο λειτουργεί συμπληρωματικά προς την εκπαίδευση που παρέχεται ήδη από τη Massey Ferguson και το εξειδικευμένο δίκτυο αντιπροσώπων, ενώ είναι προσβάσιμο οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο – ακόμη και μέσα στις απαιτητικές περιόδους συγκομιδής και σποράς,” καταλήγει.