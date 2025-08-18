Με πακέτο μέτρων άνω των 2 δισ. ευρώ και ονόματα από τα «μεγάλα ψάρια» του ΟΠΕΚΕΠΕ πάει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης

Με αιχμή του δόρατος την πρόθεσή του να κινηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους για την επιστροφή χρημάτων από παράνομες επιδοτήσεις, ξεκινώντας –όπως ο ίδιος έχει δηλώσει– «από τα μεγάλα ψάρια», αλλά και με την προετοιμασία ενός πακέτου μέτρων που εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για τις ανακοινώσεις του στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη περιγράψει το σχέδιο ενσωμάτωσης του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής καταβολής των επιδοτήσεων και την αποτροπή μελλοντικών φαινομένων κακοδιαχείρισης.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη θα συνοδευτεί από μια ευρεία πολιτική κινητοποίηση, με τη συμμετοχή υπουργών, βουλευτών και στελεχών της ΝΔ, που θα πραγματοποιήσουν περιοδείες όχι μόνο στην πόλη, αλλά και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη καταρτίσει προτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, στοχευμένη στήριξη σε ευάλωτες ομάδες και παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση.

Όπως διαμηνύει το Μέγαρο Μαξίμου, οι ανακοινώσεις θα κινηθούν εντός των δημοσιονομικών ορίων, αποφεύγοντας υπερβάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα.

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, αναμένονται θεσμικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις που θα αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, με έμφαση στην υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές πολιτικές. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει την εκλογική της απήχηση και να ανακόψει τάσεις διαρροής ψηφοφόρων προς μικρότερα κόμματα.

Τα μέτρα που έχουν «κλειδώσει»

Στο «καλάθι» της ΔΕΘ αναμένεται να περιλαμβάνονται:

Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα εισοδήματος.

ξετάζεται η προσθήκη ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα μεταξύ 10.001 και 20.000 ευρώ (σήμερα 22%). Αναμένεται αύξηση του εισοδηματικού ορίου για την εφαρμογή του ανώτατου συντελεστή 44% (σήμερα εφαρμόζεται άνω των 40.000 ευρώ).

Φορολογικά κίνητρα για οικογένειες με παιδιά.

Νέα φορομπόνους και πιθανή αύξηση του αφορολόγητου ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης.

Προβλέπεται «κούρεμα» στα τεκμήρια, στοχεύοντας κυρίως σε μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα.

Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών.

Προτεραιότητα η ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους για εργαζόμενους και εργοδότες.

Διορθώσεις στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Επανεξέταση του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης, με στόχο την αποκατάσταση αδικιών και την καλύτερη στόχευση.

Κατάργηση ή μείωση της προσωπικής διαφοράς για συνταξιούχους.

Εξετάζεται η σταδιακή εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι συνταξιούχοι στις αυξήσεις των επόμενων ετών.

Φοροελαφρύνσεις για τα εισοδήματα από ενοίκια.

Σχεδιάζεται η εφαρμογή ενδιάμεσου συντελεστή για ενοικιαστικά εισοδήματα από 12.000 έως 35.000 ευρώ, με στόχο τη στήριξη των μικροϊδιοκτητών.

Κίνητρα για αξιοποίηση κλειστών κατοικιών.