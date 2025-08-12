Μέχρι 30/8 η ρύθμιση οφειλών ΑΑΔΕ για πληγέντες από την κακοκαιρία Daniel

Νέα ρύθμιση οφειλών για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel, έχει θέσει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα (Α 1117/2025).

Από 8/8 και έως τις 30 Αυγούστου, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Ρυθμίσεις Οφειλών >Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5222/2025.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνον εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ποιες οφειλές υπάγονται:

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής έως τις 31/7, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία Daniel (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 5184/2025). Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα:

αποπληρωμής σε έως 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ)

αναστολής της λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης

χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

αναστολής ποινικών διώξεων για οφειλές προς το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30- 17:00.