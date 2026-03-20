Μέτρα στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για τον αφθώδη πυρετό

Αυστηρά μέτρα για την αποτροπή της μεταφοράς και μετάδοσης του αφθώδους πυρετού στην Κεντρική Μακεδονία λαμβάνει η Περιφέρεια, ειδικά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Με κοινή πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Γιώργου Κεφαλά πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί συνάντηση με τον Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης, Πλοίαρχο του Λιμενικού, Βασίλη Αθανασόπουλο και τον Διοικητή της Λιμενικής Αστυνομίας, Αντιπλοίαρχο του Λιμενικού, Βασίλη Γκουντέλια, παρουσία του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, Κώστα Τερτιβανίδη.

Όπως ενημερώθηκαν αύριο Σάββατο αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης πλοίο προερχόμενο από τη Μυτιλήνη που μεταφέρει κατά βάση φορτηγά και την Κυριακή άλλο πλοίο που εκτός από φορτηγά θα μεταφέρει και ΙΧ. Μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, κρίθηκε σκόπιμο να ληφθούν μέτρα προστασίας του ζωικού κεφαλαίου της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων για την αποτροπή της μεταφοράς και της μετάδοσης της ζωονόσου στην Κεντρική Μακεδονία και συνολικά στην ηπειρωτική χώρα, συμφωνήθηκε η άμεση εγκατάσταση απολυμαντικού σταθμού από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο σημείο κατάπλου των πλοίων για την απολύμανση των οχημάτων, καθώς και ειδικών απολυμαντικών ταπήτων για τους επιβάτες.

Όπως επισημάνθηκε από όλες τις πλευρές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο απολυμαντικός σταθμός και τα αυξημένα μέτρα με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης της ζωονόσου θα διατηρηθούν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο.

Ανάλογα μέτρα συμφωνήθηκε ότι θα ληφθούν άμεσα και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», κατόπιν τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια με την Αερολιμενάρχη Ευαγγελία Νικολοπούλου.

Για τον «κόκκινο συναγερμό» που έχει σημάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι αντίστοιχα μέτρα λαμβάνοντα και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.