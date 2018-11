Το MF 6713 της Massey Ferguson προτάθηκε ως το “πιο πρακτικό τρακτέρ” στο θεσμό ‘Tractor of the Year’

Η Massey Ferguson, παγκόσμιο brand της AGCO (NYSE:AGCO) απέσπασε ένα Finalist Award για το MF 6713 στην κατηγορία Best Utility στο θεσμό βράβευσης του Καλύτερου Τρακτέρ της Χρονιάς – Tractor of the Year 2019.

«Είμαστε περήφανοι που το MF 6713 προτάθηκε γι’ αυτό το Βραβείο από την κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από συντάκτες 25 κορυφαίων περιοδικών από όλη την Ευρώπη» δήλωσε ο Francesco Quaranta Αντιπρόεδρος Πωλήσεων, Μάρκετινγκ & Διαχείρισης Προϊόντος της Massey Ferguson EME.

«Αυτό το Finalist Award, που έρχεται μετά την κατάκτηση του τίτλου ‘Best Utility Tractor of the Year’ το 2016 από το MF 5713 SL, επιβεβαιώνει ότι η Massey Ferguson συνεχίζει να θέτει υψηλά πρότυπα σε μία σημαντική κατηγορία. Τα σύγχρονα τρακτέρ είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για να προσφέρουν την αξιοπιστία και τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά που απαιτούν οι χρήστες, αλλά και μία άριστη σχέση κόστους / απόδοσης (value for money) και οικονομική λειτουργία: Το σωστό τρακτέρ – στη σωστή τιμή.» Η καινοτόμα, σαφής σχεδίαση και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του MF 6713 130hp το καθιστούν ένα αξιόπιστο, εύχρηστο τρακτέρ με ασυμβίβαστες επιδόσεις. Η προηγμένη τεχνολογία του συνοδεύεται από ένα πρωτοποριακό, ολοκληρωμένο πακέτο ιδιοκτησίας, που προσφέρει εξαιρετική σχέση κόστους / απόδοσης (value for money).

Απόλυτη ξεγνοιασιά

Το μυστικό της επιτυχίας του MF 6713 είναι η καινοτόμα μέθοδος πώλησης μέσω ‘ολοκληρωμένου πακέτου’ της Massey Ferguson που προσφέρει ένα σταθερό, και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της εγγύησης MF Care για πέντε χρόνια ή 2.500 ώρες.

Δημιουργώντας ένα πακέτο που συνδυάζει μία ανταγωνιστική λιανική τιμή και χρηματοδότηση με πλήρη, εκτεταμένη εργοστασιακή εγγύηση MF Care, η Massey Ferguson παρέχει στους πελάτες απόλυτη ξεγνοιασιά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αποκτούν ακριβώς αυτά που χρειάζονται, στη σωστή τιμή και, το σημαντικότερο, να γνωρίζουν το συνολικό κόστος για ολόκληρη την περίοδο.

Κορυφαίες προδιαγραφές

Προϊόν μιας επένδυσης 350 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία μιας εντελώς νέας γκάμας, το MF 6713 είναι ένα μηχάνημα υπερσύγχρονης σχεδίασης και μηχανολογίας. Με κορυφαία, αλλά ξεκάθαρη τεχνολογία σε όλους τους τομείς, το MF 6713 συνδυάζει επιδόσεις και αυτονομία με πρακτικότητα.

Εξαιρετικό τρακτέρ για κάθε χρήση, το MF 6713 διαθέτει μεταξόνιο 2,5m, ικανότητα ανύψωσης 5,2t και προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε καμπίνα, κινητήρα, κιβώτιο, πίσω άξονα και υδραυλικά, στην κατηγορία.

Οι χειριστές απολαμβάνουν να εργάζονται σε μία πρωτοκλασάτη, κλιματιζόμενη καμπίνα. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στις εγκαταστάσεις της Massey Ferguson στο Beauvais, είναι ευρύχωρη και προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης και ελέγχου.

Την ισχύ παρέχει ένας τετρακύλινδρος κινητήρας 4.4 L AGCO POWER 130hp εξοπλισμένος με το βραβευμένο σύστημα ‘All in One’. Το έξυπνο συμπαγές σύστημα, μειώνει τις εκπομπές ρύπων χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην ισχύ ή την ορατότητα, ενώ δεν έχει απαιτήσεις συντήρησης.

Η κίνηση μεταδίδεται μέσω ενός εντελώς νέου, πολύ αποδοτικού κιβωτίου 12 x 12, που έχει εξελίξει η Massey Ferguson ειδικά για τα τρακτέρ MF 6700 Series. Από τη άλλη, το στάνταρ Power Shuttle προσφέρει αλλαγές κατεύθυνσης, χωρίς τη χρήση συμπλέκτη.

Η σύγχρονη, εργονομική σχεδίαση, με τα υψηλά επίπεδα ελέγχου και αυτοματοποίησης, κάνει ακόμα ευκολότερη τη λειτουργία. Η ηλεκτροϋδραυλική ενεργοποίηση του μπλοκέ διαφορικού και της τετρακίνησης, για παράδειγμα, αποσυνδέει και απενεργοποιεί τα συστήματα αυτόματα με το πάτημα των φρένων και ανάλογα με την ταχύτητα.

Ιδανικός τροχοφόρος φορτωτής, το MF 6713 είναι πλήρως συμβατό με μία μεγάλη σειρά μοντέλων της Massey Ferguson, που παρέχει το εργοστάσιο και περιλαμβάνουν ειδικό χειριστήριο joystick. Τις επιδόσεις βελτιώνει το προαιρετικό, υδραυλικό σύστημα 100 λίτρ./λεπτό.

«Όσοι αγοράσουν ένα MF 6713 γνωρίζουν ότι μπορούν να βασίζονται στην Massey Ferguson η οποία θα τους προσφέρει τις ακριβείς προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά, για να βελτιώσουν τις επιδόσεις και την απόδοση» πρόσθεσε ο κος Quaranta. «Με το συνολικό πακέτο μας, όχι μόνο απολαμβάνουν την καλύτερη σχέση κόστους / απόδοσης (value for money), αλλά και τη δυνατότητα να θέσουν σε σταθερό πλαίσιο το κόστος ιδιοκτησίας. Και για τις σημερινές αγροτικές δραστηριότητες, αυτό είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο πλεονέκτημα.»