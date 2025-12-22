Mπλόκα: Κλείνουν τις σήραγγες Τεμπών για τα φορτηγά – Συνελεύσεις και αναδιατάξεις των τρακτέρ ενόψει εορτών

Με νέους συμβολικούς αποκλεισμούς συνεχίζουν τις δράσεις τους οι αγρότες σε διάφορα σημεία της χώρας, εντείνοντας τις πιέσεις προς την κυβέρνηση ενόψει των εορτών. H κυβέρνηση διαμηνύει πως ικανοποιεί ή βλέπει θετικά το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων, με τον Πρωθυπουργό ωστόσο να διευκρινίζει πως «είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο όχι στο παράλογο» . Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εκτίμησε πως υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Από την πλευρά τους, οι αγρότες χαρακτηρίζουν προσχηματικό τον διάλογο και εμμένουν στις κινητοποιήσεις. Εν τω μεταξύ, παράσταση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν εργατικά σωματεία και ομοσπονδίες σήμερα, στις 1μμ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχωρούν στις 11.30 σε αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά για πέντε ώρες, όπως έχει ανακοινωθεί, ενώ θα επιτρέπεται κανονικά η διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αναμένεται -αφού λάβουν την έγκριση της Τροχαίας- να προχωρήσουν στην αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας προς διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο, διαβεβαιώνουν ότι το τριήμερο των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες και ότι θα συνεχίσουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα ΙΧ και λεωφορεία, ενώ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών.

Ανυποχώρητοι και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Στην Τύρια Ιωαννίνων , οι αγρότες επέτρεψαν χθες και πάλι τη δωρεάν διέλευση οχημάτων, παρά το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους. Από σήμερα Δευτέρα στις 7 το βράδυ μέχρι τις 10 θα αποκλείσουν τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου για τα φορτηγά.

Οι αγρότες άνοιξαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στα Μάλγαρα , με δύο λωρίδες. Ζητούμενο παραμένει ο τρόπος με τον οποίο θα ανοίξει με ασφάλεια για τους οδηγούς η εθνική οδός την Τρίτη. Ωστόσο, αποκλεισμένη παραμένει η διέλευση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, κάτι που δεν αναμένεται να αλλάξει σήμερα.

Στον Προμαχώνα ο αποκλεισμός των φορτηγών χθες Κυριακή είχε διάρκεια 14.00-20.00 και στα δύο ρεύματα ενώ Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων η διέλευση θα είναι ελεύθερη.

Χθες στα διόδια της Τραγάνας , στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες για δύο ώρες και κατόπιν επέστρεψαν στο μπλόκο στο ύψος της Αταλάντης. Παραμένουν επίσης οι αγρότες και στα μπλόκα του Κάστρου, Μπράλου και της Θήβας.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν, προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεων τους.

Στην Εύβοια, οι αγρότες αποφάσισαν τον τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας σήμερα Δευτέρα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ καθώς επίσης και το κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών, στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και πέριξ της γέφυρας.

Τα μηχανήματα των αγροτών της Αχαΐας παραμένουν στο μπλόκο της περιμετρικής οδού της Πάτρας, με τους αγρότες να προγραμματίζουν νέα συνέλευση σήμερα στην παράκαμψη της πόλης. Σύμφωνα με τις προθέσεις τους, την Τρίτη και την Τετάρτη θα δοθεί σε κυκλοφορία μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, προς Πύργο και προς Αθήνα αντίστοιχα, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Τις ώρες που θα ανοίξει το μπλόκο την Τρίτη και την Τετάρτη θα ανακοινώσουν οι αγρότες μετά από την συνέλευση.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας, με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε, ότι, για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης διαχείρισης της κυκλοφορίας, αποφασίστηκε η αναδιάταξη και η μεταφορά του μπλόκου του Κιάτου, που μεταφέρθηκε στην επαρχιακή οδό Κιάτου – Στυμφαλίας, στη θέση «Αρκούδα».

Παραμένει για 17η συνεχόμενη μέρα και το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.