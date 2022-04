«Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»: Hμερίδα για τις εξελίξεις στον τομέα της κυκλικής οικονομίας στον κλάδο της αγροδιατροφής

Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Γεωπονίας και Ινστιτούτο Αειφορικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων-ΠΕΚ ΤΗΜΕΝΟΣ-ΠΔΜ), η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τo Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Rutgers (ΗΠΑ) διοργάνωσαν την Παρασκευή 01 Απριλίου 2022, στην Κοζάνη ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Towards a circular economy in the agricultural sector».

Η ημερίδα, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του δωρεάν προγράμματος κατάρτισης και συμβουλευτικής με θέμα «Αγροκυκλικότητα: Εφαρμογές στη Γεωργία», είχε σκοπό να ενημερώσει το κοινό για τις εξελίξεις στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, εστιάζοντας στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Την εκδήλωσε άνοιξε με χαιρετισμό ο κ. Βασίλειος Άμπας, Διευθυντής ΑΟΚ, ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαιρετισμοί ακολούθησαν από τους κυρίους Φωκίωνα Παπαθανασίου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Robert Goodman, Executive Dean Emeritus Professor, Πανεπιστήμιο Rutgers, Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλο, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και Νικόλαο Ντάβο, συνιδρυτή και διαχειριστή του CluBE.

Το πρώτο μέρος της ημερίδας επικεντρώθηκε στις ευκαιρίες και στις προκλήσεις που προκύπτουν από τις συνέργειες μεταξύ της αγροδιατροφής και των ενεργειακών τομέων, με κεντρικό ομιλητή τον κ. Gal Hochman, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Rutgers, Rutgers Climate Institute. Στη συνέχεια, κατά το δεύτερο μέρος της ημερίδας, ο κ. Serpil Guran, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Rutgers, Director Rutgers Ecocomplex μίλησε για την επαναχρησιμοποίηση οργανικών αποβλήτων για την επίτευξη κυκλικής οικονομίας άνθρακα, με αναφορά στις πρώτες ύλες και στις νέες τεχνολογίες. Τέλος, το τρίτο μέρος της ημερίδας εστίασε στις ευκαιρίες για τη βελτίωση της υγείας του εδάφους και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, με ομιλία της κυρίας Stephanie Murphy, Director Soil Testing Laboratory, Πανεπιστήμιο Rutgers, New Jersey Agricultural Experiment Station.

Ακολούθησε πάνελ συζήτησης, με τη συμμετοχή των κυρίων Δημήτρη Βολουδάκη, Capacity Building Director, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, Φωκίωνος Παπαθανασίου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Νικόλαου Ντάβου, συνιδρυτή και διαχειριστή του CluBE, Βασίλειου Άμπα, Διευθυντή ΑΟΚ, ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της ενδιαφέρουσας συζήτησης που έλαβε χώρα αποτυπώθηκε η κατάσταση και οι προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί στον τομέα της κυκλικής οικονομίας τόσο από την πανδημία, όσο και από την πρόσφατη κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας.

Σημειώνεται ότι τo πρόγραμμα κατάρτισης «Αγροκυκλικότητα: Εφαρμογές στη Γεωργία» εντάσσεται στον 4ο κύκλο δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής, τον οποίο ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» υλοποιεί σε σύμπραξη με πλειάδα σημαντικών φορέων και ιδρυμάτων από το οικοσύστημα της αγροδιατροφής. Συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.