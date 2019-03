H συνδιάσκεψη του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1992 στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας, σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, καθιέρωσε την 22α Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Το θέμα του φετινού διεθνούς εορτασμού για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2019 είναι «Leaving no one behind». Πρόκειται για την κεντρική «υπόσχεση» της ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, σχετικά με τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού, με ξεκάθαρο στόχο: Νερό για όλους έως το έτος 2030.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σήμερα χωρίς ασφαλές πόσιμο νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαχείρισης πόσιμου νερού με ασφάλεια.

Τέσσερις στους δέκα ανθρώπους επηρεάζονται από την έλλειψη νερού.

Το 90% των φυσικών καταστροφών σχετίζονται με το νερό.

Το 80% των λυμάτων επιστρέφει στο οικοσύστημα χωρίς να υποστεί επεξεργασία ή επαναχρησιμοποίηση.

Ένα στα τέσσερα δημοτικά σχολεία δεν διαθέτει υπηρεσία πόσιμου νερού, με τους μαθητές να χρησιμοποιούν απροστάτευτες πηγές ή να διψούν.

Πάνω από 700 παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν κάθε μέρα από διάρροια που συνδέεται με μη ασφαλές πόσιμο νερό και κακή υγιεινή.

Το 80% των ανθρώπων παγκοσμίως που χρησιμοποιούν μη ασφαλείς και μη προστατευμένες πηγές νερού ζουν σε αγροτικές περιοχές.

Περίπου 159 εκατομμύρια άνθρωποι συλλέγουν το πόσιμο νερό τους από επιφανειακά ύδατα όπως λίμνες και ρυάκια.

Η έλλειψη του νερού αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο που οφείλεται κυρίως στην υπερκατανάλωση, την έλλειψη σωστών πρακτικών διαχείρισης και τη ρύπανση των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις ενός αυξανόμενου πληθυσμού και της ταχέως αναπτυσσόμενης παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα επιδεινώσουν την έλλειψη πρόσβασης σε νερό και αποχέτευση. Το μήνυμα «Leaving no one behind» σημαίνει ότι τα κανονιστικά και νομικά πλαίσια πρέπει να αναγνωρίζουν το δικαίωμα του νερού για όλους τους ανθρώπους με έμφαση στους ανθρώπους που έχουν περιθωριοποιηθεί ή αγνοηθεί για διάφορους λόγους.

Το νερό αποτελεί ουσιώδες σημασίας στοιχείο για την ανθρώπινη ζωή, καθώς και για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Επομένως, το πρόβλημα της έλλειψης του νερού και το θέμα της σωστής διαχείρισής του ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο αναπτυξιακών επιλογών που θα καθορίζονται από τον συνδυασμό οικονομικών, περιφερειακών, χωροταξικών και κοινωνικών πολιτικών και όχι μεμονωμένα ως ένα τεχνικό ζήτημα.

Αυτά αναφέρονται σε δελτίο τύπου που εξέδωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού και στο οποίο αναφέρει πως:

«To ΓΕΩΤ.Ε.Ε ως επίσημος Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα διαχείρισης των υδάτων, μεταξύ άλλων, θεωρεί απαραίτητη την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου βιώσιμου κεντρικού σχεδιασμού χρήσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων με τη συμμετοχή των Γεωτεχνικών επιστημόνων, για την αντιστροφή των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε αυτούς και με σκοπό τη διασφάλισή τους για τη μακροχρόνια, βιώσιμη και αειφόρο χρήση τους».