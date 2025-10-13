Νίκος & Ιγνάτιος Μπάρδας: Η ενασχόληση με το αράπικο φιστίκι ως απάντηση στις εισαγωγές από ξένες χώρες

Η στροφή των νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα δεν είναι απλώς μια τάση της εποχής, αλλά μια πραγματικότητα που αλλάζει το πρόσωπο της ελληνικής γεωργίας. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο αγρότης Νίκος Μπάρδας, από τη Θεσσαλία με σπουδές γεωπονίας, ο οποίος το 2014 αποφάσισε να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση στον αγροτικό χώρο, δίνοντάς της όμως ένα νέο, πιο σύγχρονο και εξωστρεφές αποτύπωμα, εστιάζοντας στην παραγωγή του αράπικου φιστικιού, ως απάντηση στην εισαγωγή από ξένες χώρες. Το 2016, μαζί με τον αδερφό του, Ιγνάτιο, αποφάσισαν να περάσουν και στη μεταποίηση, με την επωνυμία «Μπάρδας Family», έτσι ώστε να δώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους.

Ο ίδιος προέρχεται από αγροτική οικογένεια, με βαθιές ρίζες στον αγροτικό τομέα. «Οι παππούδες μου ήταν αγρότες, ο πατέρας μου έπειτα έγινε γεωπόνος και ακολούθησα και εγώ με τις σπουδές Γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, με κέρδισε το κομμάτι της καλλιέργειας, γιατί μου άρεσε περισσότερο η πρακτική ενασχόληση με τη γη παρά η κατεύθυνση της συμβουλευτικής», αναφέρει στην «ΥΧ» ο Νίκος.

Η αρχή με το αράπικο φιστίκι

Η κύρια καλλιέργεια με την οποία ξεκίνησε η οικογένεια ήταν το αράπικο φιστίκι, ένα προϊόν που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη ζήτηση στην Ελλάδα. «Ξεκινήσαμε με το αράπικο φιστίκι και συνεχίσαμε με εναλλαγές καλλιεργειών, όπως σουσάμι και καλαμπόκι», εξηγεί ο ίδιος. Η στρατηγική της διαφοροποίησης έδωσε στην επιχείρηση μεγαλύτερη αντοχή στις διακυμάνσεις της αγοράς και βοήθησε στη σταδιακή ανάπτυξη διαφορετικών προϊόντων.

Ο Νίκος δεν ήταν μόνος στην όλη προσπάθεια της καλλιέργειας, καθώς συμμετέχει και ο αδερφός του, Ιγνάτιος, γεγονός που ενισχύει τον οικογενειακό χαρακτήρα της δραστηριότητας. Όπως τονίζει, «όταν αποφασίσαμε να καλλιεργήσουμε την αραχίδα, αυτόν τον πολύτιμο, αλλά ξένο για τα ελληνικά δεδομένα καρπό, στην ουσία πήραμε αποφάσεις, οι οποίες έχουν προεκτάσεις και συνδέονται με πανανθρώπινες έννοιες, όπως αυτές της βιωσιμότητας, της ενσωμάτωσης μιας ξένης κουλτούρας στην εγχώρια συνείδηση, τον συνδυασμό διάφορων εθιμοτυπικών και της παγκόσμιας επικοινωνίας μέσω μιας παραγόμενης πρώτης ύλης.

Με γνώμονα τα παραπάνω, πήραμε την απόφαση να περάσουμε και στη μεταποίηση, ώστε να δώσουμε σε αυτό το προϊόν μια νέα μορφή και να φτάσει σε περισσότερους καταναλωτές».

Η προστιθέμενη αξία της μεταποίησης

Το 2016, μόλις δύο χρόνια μετά την είσοδό τους στην παραγωγή, αποφάσισαν να επενδύσουν στη μεταποίηση. «Το κάναμε για να δώσουμε μια υπεραξία στο προϊόν μας και να έχουμε εναλλακτικές στην προώθησή του», αναφέρει ο Νίκος. Έτσι, δημιουργήθηκε μια μονάδα που εξειδικεύεται στην επεξεργασία ξηρών καρπών, παράγοντας προϊόντα, όπως πάστες ξηρών καρπών, φιστικοβούτυρα σε διάφορες υφές και γεύσεις, αμυγδαλοβούτυρο, φουντουκοβούτυρο, αλλά και συσκευασμένους ξηρούς καρπούς σε διάφορες μορφές.

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Μέσα από την καθετοποίηση της παραγωγής, η επιχείρηση κατάφερε να αποκτήσει ταυτότητα στην αγορά. Σήμερα, τα προϊόντα τους βρίσκονται σε παντοπωλεία, καφεκοπτεία, μίνι μάρκετ και μανάβικα, κυρίως σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Αθήνα και πιο πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη.

Η σημασία των ελληνικών πρώτων υλών

Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν την προσπάθειά τους είναι η έμφαση στις

ελληνικές πρώτες ύλες. «Κυνηγάμε, κυρίως, τα ελληνικά προϊόντα. Ειδικά στους ξηρούς καρπούς, όπου μεγάλο μέρος είναι εισαγόμενο, θεωρούμε πολύ σημαντικό να στηρίζουμε την εγχώρια παραγωγή», υπογραμμίζει ο Νίκος. Η συνεργασία με άλλους παραγωγούς βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής τους. Μέσα από συνέργειες, μπορούν να προσφέρουν περισσότερα προϊόντα, να ενισχύσουν την γκάμα τους και να αποκτήσουν καλύτερη διαπραγματευτική δύναμη στην αγορά.

Καινοτομία και νέες ιδέες

Παράλληλα με την καθημερινή παραγωγή και εμπορία, η ομάδα αναζητά συνεχώς νέες ιδέες. «Υπάρχουν σχέδια για νέα προϊόντα, βασισμένα στο αράπικο φιστίκι, στο αμύγδαλο, στο φουντούκι και στο κάσιους», αποκαλύπτει. Στόχος είναι να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να απευθύνονται σε ένα κοινό που αναζητά υγιεινές, ποιοτικές και γευστικές επιλογές. Το γεγονός ότι η οικογένεια έχει επενδύσει τόσο στη γνώση (με σπουδές στη γεωπονία) όσο και στην πράξη (με την καλλιέργεια και τη μεταποίηση), δημιουργεί ένα παράδειγμα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Ένα παράδειγμα για τον νέο αγρότη

Η ιστορία του Νίκου Μπάρδα και της οικογένειάς του είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η αγροτική επιχειρηματικότητα μπορεί να αναπτυχθεί με όραμα και στρατηγική. Ξεκινώντας από μια βασική καλλιέργεια, εξελίχθηκαν σε μια καθετοποιημένη μονάδα με προϊόντα που βρίσκουν τον δρόμο τους σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Η στροφή στη μεταποίηση, η στήριξη της εγχώριας παραγωγής, η καινοτομία στα προϊόντα και η συνεργασία με άλλους παραγωγούς αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.