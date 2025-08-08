Ο «χάρτης» πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 14 Αυγούστου

Aιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιεί από το πρωί η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Το κλιμάκιο αναζητά αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή. Ειδικότερα, κλιμάκιο της Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή του […]

05/08/2025 2' διάβασμα