Ο φορέας IRIS απαντά: «Οι πρακτικές λάσπης δεν θα μας λυγίσουν»
Απάντηση στην απόφαση του ΕΣΥΔ για εξάμηνη αναστολή της πιστοποίησής του, εξέδωσε ο φορέας πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων IRIS, ο οποίος μαζί με τη διευθύντριά του, Μαρία Χατζηδάκη, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιευμάτων με άξονα τις παρατυπίες στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας και Μελισσκομίας, ειδικά στην περιφέρεια της Κρήτης. Η ανακοίνωση του φορέα έχει ως εξής:
Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,
Σε συνέχεια των εξελίξεων των τελευταίων ημερών και με αίσθημα ευθύνης απέναντί σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
Ο Φορέας Πιστοποίησης IRIS συμπληρώνει φέτος 19 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον χώρο της πιστοποίησης. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, ο Φορέας μας έχει υποβληθεί σε συστηματικούς, αυστηρούς και τακτικούς ελέγχους από όλες τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς ποτέ να έχει διαπιστωθεί κάποια σοβαρή παράβαση ή απόκλιση από το κανονιστικό πλαίσιο.
Σε συνέχεια των εν λόγω δημοσιευμάτων, ήμασταν οι πρώτοι που δεχθήκαμε άμεσους και εκτεταμένους ελέγχους από το ΕΣΥΔ και τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι έλεγχοι αυτοί ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση σχετική με τα καταγγελλόμενα, ούτε οποιοδήποτε εύρημα ικανό να δικαιολογήσει κύρωση ή αμφισβήτηση του έργου μας.
Παρ’ όλα αυτά, εκδόθηκε απόφαση για προσωρινή αναστολή της διαπίστευσης του IRIS για έξι (6) μήνες – απόφαση την οποία θεωρούμε κατάφωρα άδικη και αναιτιολόγητη. Επισημαίνουμε ότι η αναστολή αφορά αποκλειστικά και μόνο τον Φορέα και όχι τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί, ούτε επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των πελατών μας.
Ο IRIS έχει ήδη κινήσει κάθε νόμιμη διαδικασία για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της φήμης του, ενώπιον όλων των αρμοδίων αρχών.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι η διοίκηση και το προσωπικό του IRIS παραμένουν, όπως εδώ και 19 χρόνια, απολύτως προσηλωμένοι στην υπεύθυνη, διαφανή και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας. Οι πρακτικές λάσπης δεν θα μας λυγίσουν.
Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.