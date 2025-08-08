Ο φορέας IRIS απαντά: «Οι πρακτικές λάσπης δεν θα μας λυγίσουν»

Απάντηση στην απόφαση του ΕΣΥΔ για εξάμηνη αναστολή της πιστοποίησής του, εξέδωσε ο φορέας πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων IRIS, ο οποίος μαζί με τη διευθύντριά του, Μαρία Χατζηδάκη, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιευμάτων με άξονα τις παρατυπίες στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας και Μελισσκομίας, ειδικά στην περιφέρεια της Κρήτης. Η ανακοίνωση του φορέα έχει ως εξής: Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες, Σε συνέχεια των εξελίξεων των τελευταίων ημερών και με αίσθημα ευθύνης απέναντί σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: Ο Φορέας Πιστοποίησης IRIS συμπληρώνει φέτος 19 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον χώρο της πιστοποίησης. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, ο Φορέας μας έχει υποβληθεί σε συστηματικούς, αυστηρούς και τακτικούς ελέγχους από όλες τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς ποτέ να έχει διαπιστωθεί κάποια σοβαρή παράβαση ή απόκλιση από το κανονιστικό πλαίσιο.

Από τις 4 Ιουλίου 2025, ο IRIS δέχεται άνευ προηγουμένου λασπολογία από ομάδα ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, με δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν πλήρως την πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την αξιοπιστία μας.