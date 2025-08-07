ODOS: Ισπανική νεοφυής επιχείρηση συγκέντρωσε 680.000 ευρώ για την «πράσινη» μετάβαση του αγροδιατροφικού τομέα

Μια νέα γενιά καινοτόμων εργαλείων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στον αγροδιατροφικό τομέα έρχεται από την Ισπανία. Η ODOS, μια AgriTech startup με έδρα τη Βαλένθια, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 680.000 ευρώ, προκειμένου να επεκτείνει την τεχνολογική της πλατφόρμα και να εισέλθει σε νέες ευρωπαϊκές αγορές.

Πίσω από τη νέα επένδυση βρίσκονται σημαντικοί παίκτες του ισπανικού αγροδιατροφικού οικοσυστήματος: Ο μεγαλύτερος γαλακτοκομικός συνεταιρισμός της χώρας CAPSA FOOD, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Mercadona μέσω της Angels Capital, και το εξειδικευμένο fund Tech Transfer Agrifood Oficial (TTAF) της CLAVE, το οποίο υποστηρίζεται από επιχειρήσεις του κλάδου. «Η γεωργία ευθύνεται για το 15%, σχεδόν, των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο μετασχηματισμός του τομέα είναι μία από τις πιο ισχυρές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Alejandro Vergara, συνιδρυτής και CEO της ODOS. «Η πλατφόρμα μας προσφέρει σαφήνεια, απλότητα και μετρήσιμα αποτελέσματα για τους φορείς της αγροδιατροφής».

Από τα πανεπιστήμια της Ιρλανδίας στις αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης

Η ODOS ιδρύθηκε το 2020 ως spin-out εταιρεία των University College Dublin και Trinity College Dublin, αξιοποιώντας πανεπιστημιακή γνώση και έρευνα για να αναπτύξει μια λύση που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ παρακολούθησης και ουσιαστικής μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων τροφίμων.

Η βασική τεχνολογική λύση της εταιρείας, το ODOS Mitigation Toolbox, είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει τη σχεδίαση και την υλοποίηση στρατηγικών απαλλαγής από εκπομπές άνθρακα σε όλα τα επίπεδα – από το αγρόκτημα μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα, καλύπτοντας εκπομπές Scope 1, 2 και 3. Οι χρήστες μπορούν να μοντελοποιήσουν την αποδοτικότητα προγραμμάτων κινήτρων, να παρακολουθούν την υλοποίηση σε πραγματικό χρόνο και να επιβεβαιώνουν την πρόοδο με μετρήσιμα δεδομένα.

Η πλατφόρμα εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα κανονιστικά πλαίσια, όπως η Οδηγία CSRD για την εταιρική βιωσιμότητα και η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), διευκολύνοντας τόσο την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων (carbon insetting) όσο και τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Ψηφιακή στρατηγική για αγρότες και συνεταιρισμούς

Η ODOS εργάζεται ήδη με συνεταιρισμούς και εταιρείες τροφίμων σε όλη την Ευρώπη, υποστηρίζοντας αγρότες και μεταποιητές να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις για περιβαλλοντική συμμόρφωση και διαφάνεια. Σήμερα, φιλοξενείται στον ισπανικό επιταχυντή Lanzadera και αναπτύσσει ειδικά εργαλεία για τη μέτρηση, την αναφορά και την επαλήθευση (MRV) του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον πρωτογενή τομέα.