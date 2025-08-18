ΟΗΕ: Τουλάχιστον 1.760 εκτελέσεις Παλαιστίνιων σε αναζήτηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από τον Μάιο μέχρι τα μέσα Αυγούστου

Τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιοι έχουν εκτελεσθεί στη Γάζα από τα τέλη Μαΐου μέχρι και τα μέσα Αυγούστου, ενώ προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση ανθρωπιστική βοήθεια, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή 15/8 τα Ηνωμένα Έθνη. Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν απτόητες την ειδεχθή δράση τους, ανοίγοντας πυρ ενάντια σε αμάχους εν μέσω μιας επιδεινούμενης επισιτιστικής κρίσης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR) –γνωστό και ως Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ–, ο αριθμός των Παλαιστίνιων εκτελεσθέντων (είτε σε κέντρα διανομής τροφίμων είτε σε σημεία από όπου γίνεται διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας) είναι αυξημένος κατά αρκετές εκατοντάδες σε σύγκριση με τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία, που είχαν δημοσιευθεί στις αρχές Αυγούστου.

«Σαδιστική παγίδα θανάτου»

Μάλιστα, η έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ότι 994 άνθρωποι δολοφονήθηκαν κοντά σε εγκαταστάσεις του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF), το οποίο υποστηρίζεται από ΗΠΑ και Ισραήλ και κατηγορείται -μεταξύ άλλων και από τα Ηνωμένα Έθνη- ότι παγιδεύει τους Παλαιστίνιους μέσω ενός συστήματος δήθεν διανομής βοήθειας. Χαρακτηριστικές είναι οι πρόσφατες δηλώσεις του Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), ο οποίος είχε χαρακτηρίσει το GHF ως «σαδιστική παγίδα θανάτου»!

«Από τις 27 Μαΐου, και μέχρι τις 13 Αυγούστου, έχουμε καταγράψει ότι τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιοι έχουν δολοφονηθεί ενώ αναζητούσαν βοήθεια. Οι 994 κοντά σε εγκαταστάσεις του GHF και οι 766 κατά μήκος των διαδρομών των ανθρωπιστικών αποστολών εφοδιασμού. Οι περισσότερες από αυτές τις εκτελέσεις διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό», αναφέρει επί λέξει η ανακοίνωσή του OHCHR, παράρτημα του οποίου δραστηριοποιείται εντός των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών.