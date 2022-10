Ο ΟΚΑΑ δίνει έμφαση στην ψηφιοποίηση με στόχο τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη μείωση του κόστους

Στη Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας και Καινοτομίας «BEYOND» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε φέτος, για πρώτη φορά, ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ).Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΚΑΑ, Απόστολος Αποστολάκος, στο πλαίσιο εκδήλωσης, αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, με στόχο την βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της μείωσης κόστους.

Όπως ανέφερε ο κ. Αποστολάκος «στον ΟΚΑΑ προσπαθούμε οι διαδικασίες παραγωγής και διακίνησης των φρέσκων και νωπών τροφίμων να βοηθηθούν από την ψηφιοποίηση, την ηλεκτροκίνηση και την επανεκπαίδευση του προσωπικού του πρωτογενούς τομέα αλλά και την προσέλκυση νέων στα αγροτικά επαγγέλματα. Απλοποιούμε την επικοινωνία και δημιουργούμε νέες σύγχρονες υποδομές υιοθετώντας ένα «phygital» μοντέλο με φυσικά καταστήματα νέα app όπως το e-Λαχαναγορά και δίκτυα γρήγορων επιχειρηματικών διεργασιών όπως το e-Ιχθυόσκαλα.

Η Beyond Expo και το EIT – European Institute of Innovation and Technology, μας βοήθησαν να τα μοιραστούμε, με όλους όσοι, δουλεύουμε για την καινούργια ψηφιακή Ελλάδα που παράγει! Η καινοτομία είναι το εργαλείο μας».