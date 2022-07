Ολλανδία: Προειδοποιητικά πυρά σε αγρότες – Βίντεο με τρακτέρ να απωθούν όχημα της αστυνομίας

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έριξε προειδοποιητικά πυρά χθες, Τρίτη 5/7, το βράδυ, χωρίς να προκληθούν θύματα, αλλά πλήττοντας ένα τρακτέρ, στο περιθώριο των κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων κατά κυβερνητικού σχεδίου που αποσκοπεί στην μείωση των εκπομπών αζώτου.

“Γύρω στις 22:40 (23:40 ώρα Ελλάδος) οδηγοί τρακτέρ επιχείρησαν να συγκρουστούν με αστυνομικούς και οχήματα της αστυνομίας”, στο Χίρενβιν, στη βόρεια Ολλανδία, σημειώνει η αστυνομία σε μήνυμά της στο Twitter.

“Παρουσιάστηκε μια απειλητική κατάσταση. Ρίφθηκαν προειδοποιητικά πυρά και στοχευμένα πυρά”, προσθέτει.

“Ένα τρακτέρ χτυπήθηκε” και τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν, διευκρινίζει η αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για τα πυρά της αστυνομίας.

Ολλανδοί αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται τακτικά από τις 10 Ιουνίου που η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αζώτου, ενός αερίου που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τις τελευταίες μέρες είχαν αποκλείσει με τρακτέρ κέντρα διανομής πολλών σουπερμάρκετ, προκαλώντας ελλείψεις σε κάποια προϊόντα.

Η Ολλανδία, η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγός αγροτικών προϊόντων στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, είναι επίσης μια από τις χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές στην Ευρώπη- και ιδιαιτέρως αζώτου. Η κατάσταση αυτή οφείλεται εν μέρει στα πολλά κοπάδια που βόσκουν στις πεδιάδες της.

Η ολλανδική κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει τις εκπομπές αζώτου έως και 70% σε 131 σημαντικές ζώνες – οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται κοντά σε φυσικά καταφύγια και προστατευόμενες περιοχές – προκειμένου να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους το 2030.

Για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, το σχέδιο αυτό σημαίνει μείωση των εκπομπών κατά 40% και περίπου 30% λιγότερα ζώα εκτροφής, σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι στοχοθετούνται άδικα σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία και πολλοί δεσμεύονται να αντισταθούν σε οποιοδήποτε σχέδιο μείωσης ή κλεισίματος των εργασιών τους.

Βίντεο από τη στιγμή που Ολλανδοί αγρότες ανακαλύπτουν μέσα στο πλήθος “κρυφούς” αστυνομικούς.

Different angle from what appears to be the same event. You can clearly see them pulling up and starting chaos. When people fight back they'll use that footage in the media to show how violent the protests are in order to manipulate public opinion. pic.twitter.com/8mM5XuqmGF

