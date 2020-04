Ο Όμιλος Επιχειρήσεων ΣΑΡΑΚΑΚΗ στηρίζει την τρίτη ηλικία

«Η κρίση του κορωνοϊού βρήκε στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη σε πλήρη ετοιμότητα και σε πνεύμα αλληλεγγύης προς την ελληνική κοινωνία που δοκιμάζεται κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες. Κινητοποιηθήκαμε από την πρώτη στιγμή, βρεθήκαμε στο πλευρό των ευάλωτων ομάδων και προσφέραμε την έμπρακτη υποστήριξή μας στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των αρμόδιων αρχών και όσων μάχονται με αυταπάρνηση ενάντια στον κορωνοϊό» αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Ομίλου.

«Με ηγετική παρουσία σχεδόν έναν αιώνα στην επιχειρηματική ζωή της ελλάδας, ως Επίσημος Εισαγωγέας και Διανομέας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, φορτηγών, λεωφορείων, και μηχανημάτων και εκπροσωπώντας εδώ και δεκαετίες καταξιωμένους, διεθνείς κατασκευαστές όπως Honda Motor Co. Ltd, Mitsubishi Motors Corporation, Volvo, Komatsu Ltd., Massey Ferguson κ.ά., έχουμε ήδη παραχωρήσει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων και έχουμε θέσει στη διάθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της Περιφέρειας Αττικής, μία σειρά επαγγελματικών και επιβατικών οχημάτων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Συνεχίζοντας με το ίδιο αίσθημα ευθύνης και αφρουγκραζόμενοι τις καθημερινές ανάγκες των αρμόδιων φορέων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, στεκομάστε αρωγοί στο ανθρωπιστικό έργο του Κοινωνικού Οργανισμού «Ο Άγιος Εφραίμ» σκοπός του οποίου είναι η υποστήριξη της Τρίτης Ηλικίας και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις κατ’ οίκων.

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όσων προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε ηλικιωμένους όπως νοσηλεία, φυσικοθεραπεία, συμβουλευτική υποστήριξη, φροντίδα οικείας και γενικότερης μέριμνας, παραχωρήσαμε ένα επιβατικό αυτοκίνητο HONDA CIVIC 4D HYBRID 1.3 με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Για εμάς, στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερα σήμερα που η ανάγκη για ελαχιστοποίηση της φυσικής παρουσίας των ασθενών και των οικείων τους σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας είναι πιο επιτακτική από ποτέ και η νοσηλεία κατ’ οίκον κρίνεται απαραίτητη, δε θα μπορούσαμε να μην βρεθούμε κοντά στις ευπαθείς ομάδες και σε όσους οικειοθελώς έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους.

Για να βγούμε όλοι μαζί ενωμένοι νικητές από τον κυκεώνα της πανδημίας με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες, οφείλουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα και με σύνεση μεγιστοποιώντας το έργο της Πολιτείας και της επιστηµονικής κοινότητας, υπακούοντας σε συστάσεις και οδηγίες.

Με την ελπίδα ότι σύντομα θα βρεθούμε όλοι μαζί ξανά, χωρίς αποστάσεις ασφαλείας».