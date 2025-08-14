ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως 12 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Ενίσχυσης 2025

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε από την Παρασκευή 1η Αυγούστου 2025 η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή αιτήσεων Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για το έτος 2025, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ στη διεύθυνση https://entitlements.opekepe.gov.gr. Δικαιώματα Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα 2023 – 2027. Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και, συνεπώς, υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η Παρασκευή 12/09/2025. Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στη διαδικτυακή εφαρμογή, αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2025. Καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης είναι η Παρασκευή 19/09/2025.

Στους πίνακες που παρατίθενται, αναγράφονται οι ημερομηνίες που είναι σε ισχύ για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων το έτος 2025 ανά υπόδειγμα μεταβίβασης.