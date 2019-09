Η ώρα της εξωστρέφειας για τον γύρο έφτασε, λέει ο ΣΕΒΕΚ

Πρόσφατα η λέξη “ γύρος” ανακηρύχθηκε μέσα στις 10 δημοφιλέστερες λέξεις της Αμερικής, μετά από στατιστική επεξεργασία των επισκέψεων των χρηστών του Διαδικτύου.

Η λέξη gyros (γύρος) συζητήθηκε πολύ όταν ο Τζίμι Φάλον, παρουσιαστής της δημοφιλούς βραδινής εκπομπής «The Tonight Show with Jimmy Fallon», γύρισε ένα σχετικό κωμικό βίντεο με τον τραγουδοποιό της κάντρι μουσικής Λιουκ Μπράιαν. Οι δυο τους σταμάτησαν να αγοράσουν φαγητό σε μια καντίνα στη Νέα Υόρκη, αλλά ο Μπράιαν δεν ήξερε πώς να προφέρει τη λέξη “γύρο” που ήθελε πολύ να παραγγείλει.

Ο προβληματισμός του έδωσε αφορμή για τη σύνθεση ενός κάντρι τραγουδιού με τους στοίχους «Είμαι ένα καλό παιδί από την Τζόρτζια / ξέρω πολλά κι είμαι το καμάρι του πατέρα μου / αλλά δεν ξέρω πώς να προφέρω αυτό το φαγητό / εκείνο με την πίτα, το κρέας, την ντομάτα, το κρεμμύδι και το γιαούρτι / τζέι-ρο, γίι-ρο ή τζίι-ρο το λένε;». Το βίντεο με τους δυο τους και το τραγούδι, με τον τίτλο «I Don’t Know How to Pronounce Gyro», διαδόθηκε γρήγορα στο Διαδίκτυο.

Μετά από πολλά χαμένα χρόνια, έφτασε επιτέλους η ώρα η λέξη αυτή να σηματοδοτεί το τρόφιμο που παράγεται στην χώρα μας κάτω από ειδικές προδιαγραφές και διαδικασίες και να έχει την κατοχύρωση που του αρμόζει.

Ο φάκελος αναγνώρισης του “ΓΥΡΟΥ” ως ΕΠΙΠ (Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν) που ετοιμάσθηκε από τον αρμόδιο φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων παρασκευασμάτων κρέατος, τον ΣΕΒΕΚ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Κρέατος), μετά από την προβλεπόμενη δημόσια διαβούλευση εντός της χώρας μας, βαίνει πλέον από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προς την αντίστοιχη έγκρισή του από τον μηχανισμό της Ε.Ε.

Παράλληλα, ετοιμάζονται οι αντίστοιχοι φάκελοι για την κατοχύρωσή του α) ως ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ» για τα παρασκευάσματα αυτής της κατηγορίας που παρασκευάζονται μόνο εντός της χώρας μας και β) ως ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ» για τα παρασκευάσματα αυτής της κατηγορίας που παρασκευάζονται επίσης μόνο εντός της χώρας μας και μόνο με ελληνικό κρέας.

Στην εν λόγω εθνικής υπόθεσης προσπάθεια, ο ΣΕΒΕΚ έχει από καιρό καλέσει όλες τις συλλογικές οργανώσεις για κοινή δράση, ενώ δρομολογείται ο προσεχής προγραμματισμός κατοχύρωσης και άλλων παραδοσιακών Ελληνικών προϊόντων με βάση το κρέας όπως το Απάκι, το Σύγκλινο, προϊόντα (19 συνολικά από όλη την Ελλάδα) για τα οποία η επιστημονική ομάδα του Συνδέσμου και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ μελετούν και καταγράφουν τις προδιαγραφές τους.

Όλα τους, ελληνικά Προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα, καταναλώνονται ως αγαπημένα φαγητά από όλους τους έλληνες και αποτελούν τα τελευταία 10 χρόνια προϊόντα με πολύ δυναμικό εξαγωγικό χαρακτήρα που στηρίζουν και την περιφέρεια της χώρας μας.