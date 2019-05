Διαγωνισμός Orange grove: Αναμέτρηση 8 καινοτόμων start up αγροδιατροφής στις 14 Μαΐου

Ο πιο συναρπαστικός pitching διαγωνισμός για startups «The Squeeze» του Orange Grove, του διεθνούς startup incubator της Αθήνας, θα διεξαχθεί για μια ακόμα φορά στις 14 Μαΐου! Ο δημοφιλής διαγωνισμός φέτος είναι αφιερωμένος σε startups από τον τομέα της Αγρο-τεχνολογίας και των Τροφίμων και έχει τίτλο #FarmingtheFuture, ενώ διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Ολλανδίας και την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελλάδα.

Στη σκηνή του Orange Grove θα ανέβουν οκτώ φιλόδοξοι startuppers που ξεχώρισαν στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης για να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε ένα ευρύ κοινό, το οποίο αποτελούν επενδυτές, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και startup enthusiasts, αλλά και να απαντήσουν στις δύσκολες ερωτήσεις του διεθνούς πάνελ κριτών, διεκδικώντας ένα από τα έπαθλα του διαγωνισμού!

Πιο αναλυτικά, οι οκτώ συμμετέχοντες του “The Squeeze” που θα αναμετρηθούν είναι:

Airbots by Advanced Intelligent Robotics – Εξελιγμένα drones, με προσαρμοσμένο λογισμικό και προηγμένους αισθητήρες IoT για έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών των φυτών και στοχευμένο, επιλεκτικό ψεκασμό.

BioCos – Γενετική ταυτοποίηση (DNA authenticity) σε φυτικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων για προστασία από πράξεις νοθείας και δυνατότητα ιχνηλασιμότητας.

Bee Naturalles – Βρώσιμα και καλλυντικά προϊόντα που προσφέρουν φυσικές / βιολογικές λύσεις αξιοποιώντας τη θεραπευτική δύναμη της φύσης και της μέλισσας, με στόχο την πρόληψη και συνολική βελτίωση της υγείας.

Fivetwenty – Επιλέγει τα πιο εκλεκτά προϊόντα της ελληνικής γης και μετατρέπει τη γεύση σε ολοκληρωμένη εμπειρία! Η Fivetwenty συνεργάζεται με επιλεγμένους μικρούς παραγωγούς προσφέροντας αγνά αγροτικά προϊόντα περιορισμένης παραγωγής με μοναδική γεύση.

Fruit Stories Edessa – Premium προϊόντα από παραδοσιακές συνταγές 200 ετών, με έμφαση στο πετμέζι από σύκο και το σιρόπι από κεράσι, φτιαγμένα με φρέσκα φρούτα από τα ορεινά χωριά της Έδεσσας, με ελάχιστη ή καθόλου προσθήκη ζάχαρης.

Growie – Η αυτοματοποιημένη συσκευή ανάπτυξης αρωματικών φυτών και βοτάνων, πρωτοποριακής τεχνολογίας, που φέρνει τη φύση και το στυλ σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο, όπως τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, καθώς και τα σπίτια.

Liofyllo – Ένα φιλικό προς το περιβάλλον, καινοτόμο υλικό, από τα αναξιοποίητα φύλλα ελιάς για την κατασκευή ειδών διακόσμησης, μόδας και τέχνης, καθώς και ανθεκτικών πάνελ με εφαρμογή σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων, από τη συσκευασία έως το interior design.

Peace by Peas – Ζυμούμενα τρόφιμα που συνδυάζουν φυσικές τεχνικές επεξεργασίας με τοπικά βιολογικά συστατικά για τη δημιουργία μοναδικών προϊόντων, από υποκατάστατα κρέατος και καρυκεύματα, έως σάλτσες και γλυκά χωρίς ζάχαρη. «Το υγιεινό φαγητό είναι επιτέλους συναρπαστικό!»

To διεθνές πάνελ κριτών που θα αναδείξουν τους νικητές του φετινού διαγωνισμού “The Squeeze” είναι οι:

– Alphons van Broekhoven , Director at Reggeborgh

, Director at Reggeborgh – Amu Fowler , Managing Director at ViveDC

, Managing Director at ViveDC – Arjan de Jong , Specialist Lead Data & Analytics at Vattenfall

, Specialist Lead Data & Analytics at Vattenfall – Μαρίσα Αντωνοπούλου, Business Development Manager του Action Finance Initiative

Στην παρουσίαση της εκδήλωσης θα βρίσκεται ο Ολλανδός δημοσιογράφος Τεχνολογίας και Καινοτομίας, και startup μέντορας με έδρα το Τελ Αβίβ, Jan Franke.

Ξεχωριστή θέση στο πλαίσιο του διαγωνισμού “The Squeeze” θα έχει το side-event Orange Stories, που θα πραγματοποιηθεί μια μέρα νωρίτερα. Στο Orange Stories, oι κριτές θα απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού και θα αποκαλύψουν τα μυστικά της επιτυχημένης πορείας τους μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες.

Η φετινή διοργάνωση του “The Squeeze” αποτελεί επίσημη εκδήλωση του “Road to GES”, στο πλαίσιο της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ολλανδίας και των Η.Π.Α. για τη διοργάνωση του Global Entrepreneurship Summit (www.ges2019.org) που θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη, 4-5 Ιουνίου 2019. To GES 2019 έχει θέμα The Future Now και πρόκειται να προσελκύσει 2.000 επιχειρηματίες, επενδυτές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εκπρόσωπους των οικοσυστημάτων καινοτομίας, εστιάζοντας σε πέντε τομείς: Αγροτική Παραγωγή και Τρόφιμα, Επικοινωνία και Συνδεσιμότητα, Ενέργεια, Υγεία και Υδάτινοι Πόροι. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών θα αποτελέσουν σημεία ενδιαφέροντος του συνεδρίου.

Μετά το διαγωνισμό, η εκδήλωση θα συνεχιστεί με ευκαιρίες δικτύωσης, άφθονη μπύρα, προσφορά της Heineken, μεγάλου χορηγού του Orange Grove καθώς και με λαχταριστή πίτσα που προσφέρει το αγαπημένο brand ιταλικού φαγητού L’ Artigiano. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης θα είναι η εφημερίδα «Καθημερινή», το τηλεοπτικό κανάλι ΣΚΑΪ και η εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα.

Ο διαγωνισμός “The Squeeze” είναι ανοιχτός προς το κοινό και η είσοδος είναι ελεύθερη. Παρακαλούμε να κάνετε την εγγραφή σας έγκαιρα στο Eventbrite! (https://www.eventbrite.com/e/the-squeeze-tickets-46398106987)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.orangegrove.eu, ενώ έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τα νέα μας σε Facebook, Twitter και Instagram.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Καραγκιουλέ Άννη, Σύμβουλος Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

τηλ.: 6944562025 e-mail: [email protected]