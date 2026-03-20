Παγκόσμια Ημέρα Νερού η 22α Μαρτίου: Η έμφυλη διάσταση στην πρόσβαση στο νερό

Η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, έχει ορισθεί από τον ΟΗΕ για να μας υπενθυμίζει ότι το νερό ο πιο πολύτιμος φυσικός πόρος που συνδέεται με την ζωή και για τον λόγο αυτό η διαχείρισή του θα πρέπει να τον διασφαλίζει για τις γενιές που έρχονται.

Φέτος, σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας του Νερού έχει τεθεί το «Νερό και φύλο», αναδεικνύοντας την έμφυλη διάσταση στην πρόσβαση στο νερό. Το νερό είναι φυσικό και κοινό αγαθό που συνδέεται με την ζωή, και για τον λόγο αυτό, γυναίκες και άνδρες πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο νερό, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στη διαχείριση του νερού.

Η ΕΔΕΥΑ για το νερό στην Ελλάδα

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που έχει 125 Δ.Ε.Υ.Α. – μέλη ως θεσμικός εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει για μια ακόμα φορά ότι η σημασία του νερού στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία προσδιορίζει και καθορίζει τις παραμέτρους για τη βιώσιμη και αειφορική διαχείρισή του.

Με δεδομένο ότι η κατανάλωση του αρδευτικού νερού στη χώρα μας είναι περίπου 86% της συνολικής κατανάλωσης νερού, προτεραιότητα πρέπει να έχει για την Πολιτεία η ορθολογική του διαχείριση ώστε να εξοικονομηθούν υδατικοί πόροι, ενώ τόσο το εθνικό όσο και το ενωσιακό δίκαιο δίνει προτεραιότητα στην ύδρευση που προηγείται από κάθε άλλη χρήση, αφού αυτή συνδέεται με την ζωή και τη δημόσια υγεία.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. τονίζει ότι στη διαχείριση του αστικού νερού έχει χαθεί πολύτιμος πολιτικός και λειτουργικός χρόνος, αφού τα δύο προηγούμενα χρόνια η Πολιτεία θεώρησε ότι ο εξορθολογισμός της δημοτικής διαχείρισης του νερού μπορεί να γίνει με αλλαγές σε διοικητικά σχήματα χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά προβλήματα, και κυρίως χωρίς τη βούληση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι η μόνη αρμόδια για την ύδρευση στην περιφέρεια της χώρας μας. Ωστόσο, τελικά κατανόησε ότι ο στόχος της εξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού των ΔΕΥΑ μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους, και θα κατοχυρώνουν τον δημοτικό τους χαρακτήρα. Γι΄αυτό τον λόγο, το Υπουργείο Εσωτερικών θα συμπεριλάβει τις Δ.Ε.Υ.Α. στις ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ανάρτηση στη δημόσια διαβούλευση του οποίου επίκειται σύντομα.

Ωστόσο, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει ότι αν δεν επιλυθεί το ζήτημα του ενεργειακού κόστους των Δ.Ε.Υ.Α. με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο, οι ρυθμίσεις του νέου Κώδικα δεν θα είναι αρκετές για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα τους. Φαίνεται, ότι πρόσφατα η ΔΕΗ έχει κατανοήσει το πρόβλημα και σε συνεργασία με τα συναρμόδια για ζητήματα των Δ.Ε.Υ.Α. Υπουργεία θα προωθηθεί σύντομα λύση, σύμφωνη με τα πραγματικά προβλήματα και κυρίως την νομική φύση των Δ.Ε.Υ.Α. που είναι κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού σκοπού.

Κλείνοντας, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. υπογραμμίζει ότι η διαχείριση του αστικού νερού αντιμετωπίζει σήμερα πολλές προκλήσεις και κυρίως την πίεση από την κλιματική κρίση, και γι’ αυτό απαιτείται συνεργασία και συντονισμός όλων των φορέων της υδατικής διακυβέρνησης.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Η παγκόσμια κρίση νερού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Ο ΟΗΕ αφιερώνει την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2026 στην ισότητα των φύλων. Οι γυναίκες και τα κορίτσια επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος, καθώς η έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση εντείνει τις ανισότητες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο γυναίκες – περισσότερο από το 27% – δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό, ενώ 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς πόσιμο νερό εντός της κατοικίας τους. Σε 53 χώρες, γυναίκες και κορίτσια αφιερώνουν 250 εκατομμύρια ώρες καθημερινά στη συλλογή νερού, υπερτριπλάσιο χρόνο σε σχέση με άνδρες και αγόρια. Παράλληλα, το μη ασφαλές νερό ευθύνεται για τον θάνατο περίπου 1.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών καθημερινά. Η αντιμετώπιση της κρίσης του νερού απαιτεί αδιαμφησβήτητα ενεργό συμμετοχή των γυναικών στις αποφάσεις.

Ταυτόχρονα, η κλιματική κρίση, φέρνει αντιμέτωπη όλη την υφήλιο με σημαντικές προκλήσεις, αφού, η έλλειψη νερού επηρεάζει την καθημερινότητα όλων, αλλά κυρίως, επηρεάζει την αγροτική παραγωγή και τη βιοποικιλότητα.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων από την πλευρά της Πολιτείας, ταυτόχρονα με την υπεύθυνη ατομική και σε επίπεδο νοικοκυριού διαχείριση, αποτελούν κρίσιμες συνιστώσες για την επίτευξη βιώσιμου, δίκαιου και υγιούς μέλλοντος για όλους.

Τι μπορεί να κάνει η Πολιτεία

Διαφύλαξη φυσικών ζωνών προστασίας (υγρότοποι, μαγκρόβια δάση) που μειώνουν πλημμύρες, διάβρωση και ακραία φαινόμενα.

Συλλογή όμβριων υδάτων, για ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ξηρασίες.

Κλιματικά έξυπνη γεωργία, με τεχνικές που βελτιώνουν τη συγκράτηση υγρασίας και περιορίζουν απώλειες.

Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων, ως βιώσιμη πηγή νερού για πολλαπλές χρήσεις.

Ορθολογική διαχείριση υπόγειων υδάτων, μέσω προστασίας και βιώσιμης αξιοποίησης.

Επενδύσεις σε μονάδες αφαλάτωσης

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι καταναλωτές;

Κλείνουμε τη βρύση κατά το βούρτσισμα, λούσιμο ή πλύσιμο πιάτων.

Επιλέγουμε σύντομα ντους αντί για μπάνιο.

Διατηρούμε μπουκάλια στο ψυγείο αντί να αφήνουμε τη βρύση να τρέχει.

Μειώνουμε τα σκεύη προς πλύσιμο και μαγειρεύουμε με κατάλληλα σκεύη.

Χρησιμοποιούμε πλυντήρια μόνο όταν είναι γεμάτα και επισκευάζουμε διαρροές.

Ποτίζουμε φυτά νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα και επιλέγουμε ανθεκτικά φυτά.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2026 μας θυμίζει ότι η ισότιμη συμμετοχή όλων και η υπεύθυνη διαχείριση του νερού σε επίπεδο πολιτείας και νοικοκυριού, είναι ο δρόμος για ένα δίκαιο, βιώσιμο και ισότιμο περιβάλλον για όλους.