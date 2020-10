Στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού το Νόμπελ Ειρήνης 2020

Στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων απονέμεται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το 2020 όπως ανακοίνωσε η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης είναι ένα από τα πέντε Βραβεία Νόμπελ, που θεσπίστηκαν από τον Σουηδό βιομήχανο και εφευρέτη Άλφρεντ Νόμπελ.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης (World Food Programme) είναι ένα παρακλάδι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ειδικεύεται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, και αποτελεί την μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στον κόσμο.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020