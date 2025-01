PAN EUROPE: «Παντοτινά χημικά» σε φρούτα και λαχανικά στην Ευρώπη

Το 1/3 των αγγουριών και τα 2/3 των μπανανών στην Ιταλία είναι μολυσμένα με φυτοφάρμακα PFAS, «τα παντοτινά χημικά», όπως χαρακτηρίζονται σύμφωνα με δημοσίευμα της PAN EUROPE. Σε αυτό, η ISDE Ιταλίας (διεθνής ένωση για το περιβάλλον) καταγράφει ότι τα ιταλικά φρούτα και λαχανικά μολύνονται όλο και περισσότερο με φυτοφάρμακα PFAS. Οι πολίτες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο στα φυτοφάρμακα αυτά μέσω των τροφίμων στην Ιταλία και την Ευρώπη. Η μελέτη «Toxic Harvest: The Rise of Forever Pesticides in Fruits and Vegetables in Europe» έδειξε ότι τα PFAS έχουν εισαχθεί σκόπιμα από τη βιομηχανία σε προϊόντα φυτοφαρμάκων με την προσθήκη ορισμένων ατόμων φθορίου για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους ή να προκύψουν ως υποπροϊόντα αποδόμησης.

Στην Ευρώπη, υπάρχει αυξανόμενη έκθεση των καταναλωτών στα φυτοφάρμακα PFAS. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των φρούτων και λαχανικών που περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων PFAS στην ΕΕ σχεδόν τριπλασιάστηκε τη δεκαετία 2011-2021, με ρυθμό αύξησης 220% για τα φρούτα και 247% για τα λαχανικά. Όσον αφορά την Ιταλία, τα στοιχεία καταγράφουν ότι, μεταξύ 2011 και 2021, αξιολογήθηκαν συνολικά 46.455 δείγματα φρούτων και λαχανικών για επίπεδα μόλυνσης από φυτοφάρμακα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατά μέσο όρο το 8,2% από τα 28.138 δείγματα φρούτων μολύνθηκαν με υπολείμματα τουλάχιστον ενός φυτοφαρμάκου PFAS.

Για τα λαχανικά, το ποσοστό μόλυνσης ήταν χαμηλότερο, με το 3,2% από τα 18.317 δείγματα να περιέχουν υπολείμματα τουλάχιστον ενός φυτοφαρμάκου PFAS. Ο μέγιστος αριθμός διαφορετικών PFAS που ανιχνεύθηκαν σε ένα μόνο δείγμα λαχανικών ήταν δύο, υποδεικνύοντας μια ελαφρώς χαμηλότερη ποικιλία μόλυνσης από PFAS από ό,τι στα φρούτα, ενώ συνολικά 20 διαφορετικά φυτοφάρμακα PFAS ανιχνεύθηκαν σε όλα τα δείγματα.