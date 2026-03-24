Πάνω από 7 εκατ. ευρώ το κόστος αποκατάστασης στην Πηνεία Ηλείας, από τις κατολισθήσεις

Ανεβαίνει κι άλλο το κόστος αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές του δήμου Ήλιδας καθώς τα γεωλογικά φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη και προκάλεσαν νέα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και κατ’ επέκταση στις μετακινήσεις των πολιτών.

Όπως ανέφερε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο δήμαρχος Ήλιδας, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, μετά τη λήψη της πρώτης εγκριτικής απόφασης οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις επιδεινώθηκαν με συνέπεια να αποκοπούν δρόμοι και να απομονωθούν αρκετές περιοχές.

«Για την προσωρινή άρση των προβλημάτων, όπως η επικοινωνία οικισμών και πρόσβαση των κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους, πρέπει να γίνουν βραχυπρόθεσμα η άρση και η απομάκρυνση καταπτώσεων, επιχωματώσεις οδών και διάστρωση δανείων, μόρφωση και ισοπέδωση οδών, και κυρίως η καθαίρεση τεράστιων βράχων που επικρέμονται ανάντη του οικισμού Μαζαρακίου, οι οποίοι έχουν ήδη αποκολληθεί, για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των κατοίκων και την προστασία των κατοικιών», τόνισε ο κ. Χριστοδουλόπουλος.

Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 200.000 ευρώ. Παράλληλα, ο δήμαρχος επισήμανε ότι λόγω της πολυπλοκότητας των κατολισθητικών φαινομένων απαιτούνται μελέτες αποκατάστασης και σταθεροποίησης πληγεισών θέσεων του οδικού δικτύου και συναφών τεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων γεωτεχνικών ερευνών, μελετών αντιστήριξης, φρεατοπασσάλων και λοιπών αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών για την υλοποίηση έργων πρόληψης και οριστικής αποκατάστασης. Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

«Τα πρόσφατα φαινόμενα έχουν δυσχεράνει σημαντικά την πρόσβαση των κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους, καθώς και την επικοινωνία μεταξύ των οικισμών της περιοχής. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων, όσο και για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Για τον λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η άμεση υλοποίηση παρεμβάσεων προσωρινού χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η στοιχειώδης λειτουργικότητα του οδικού δικτύου, η επικοινωνία μεταξύ των οικισμών και η πρόσβαση των κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους», σημείωσε και πρόσθεσε ότι την οριστική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στο οδικό δίκτυο, απαιτείται η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών αποκατάστασης και σταθεροποίησης πληγεισών θέσεων του οδικού δικτύου και συναφών τεχνικών έργων.

Η νέα πρόταση του δήμου Ήλιδας για ένταξη στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την αποκατάσταση ζημιών στην οδοποιία Δήμου Ήλιδας εξαιτίας καιρικών συνθηκών, φτάνει τα 7,08 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ertnews.gr