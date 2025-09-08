Παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας με ανάπτυξη για όλους και εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα

Η ιστορική 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, βρίσκει την πατρίδα μας να ατενίζει το μέλλον με ευθύνη και αισιοδοξία. Η Ελλάδα, έχοντας κλείσει οριστικά τον δύσκολο κύκλο των μνημονίων και της αβεβαιότητας, έχει μπει σε μια νέα εποχή σταθερής ανάπτυξης.

Ωστόσο, παρά τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας τα τελευταία έξι χρόνια, τη σημαντική αύξηση του ΑΕΠ και τη μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό, σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της περιόδου ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Η χώρα εξακολουθεί να εισάγει περισσότερα από όσα εξάγει και αυτό είναι ένα ζήτημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι να προχωρήσουμε στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας, με έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, της καινοτομίας, των εξαγωγών, της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Με επενδύσεις που στηρίζουν την πραγματική οικονομία, με μεταρρυθμίσεις που περιορίζουν τη γραφειοκρατία και με πολιτικές που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα – τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο, που δίνει καθημερινά μάχη, για να κρατήσει ζωντανή την παραγωγή του και να δημιουργήσει αξία στον τόπο του.

Υπηρετώντας τον στόχο

Το υπουργείο Ανάπτυξης υπηρετεί αυτόν τον στόχο με συνέπεια. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ένα εργαλείο εθνικής σημασίας, κινητοποιεί πάνω από 4 δισ. ευρώ επενδυτικών πόρων μέσα στη διετία 2025-2026. Ήδη, προκηρύχθηκαν τα τρία πρώτα καθεστώτα –μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και παραμεθόριες περιοχές–, συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν τον Σεπτέμβριο τα νέα καθεστώτα για την εξωστρέφεια, τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε παραγωγικές επενδύσεις, που φέρνουν νέες δουλειές, προστιθέμενη αξία στην οικονομία και ισόρροπη ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια – εκεί όπου χτυπά η καρδιά του πρωτογενούς τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, τις οποίες ενισχύουμε στοχευμένα, όχι μόνο μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, αλλά και μέσω των στρατηγικών επενδύσεων. Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, εγκρίθηκαν 15 στρατηγικές επενδύσεις, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με τις μισές να αφορούν τη βιομηχανία. Οι επενδύσεις αυτές φέρνουν τεχνογνωσία, υψηλή προστιθέμενη αξία και δημιουργούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, κυρίως στην περιφέρεια.

Σημαντικός πυλώνας του νέου παραγωγικού προτύπου είναι η ποιότητα. Η Εθνική Πολιτική Ποιότητας ενοποιεί και αναβαθμίζει τις υποδομές πιστοποίησης, δημιουργεί το Εθνικό Ψηφιακό Μητρώο Πιστοποιήσεων και Ελέγχων, ενισχύει τους θεσμικούς φορείς και καθιερώνει για πρώτη φορά Κυβερνητική Επιτροπή Ποιότητας. Θέλουμε τα ελληνικά προϊόντα να αποκτήσουν ισχυρή ταυτότητα, ώστε το «Made in Greece» να γίνει συνώνυμο της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, υλοποιούμε 12 στοχευμένες παρεμβάσεις, που απλουστεύουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Από την πλήρη ψηφιοποίηση των αδειοδοτήσεων μέχρι την αναβάθμιση του OpenBusiness, προχωρούμε σε περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε οι υγιείς δυνάμεις του επιχειρείν να αφιερώνουν τον χρόνο και τις δυνάμεις τους εκεί που πραγματικά έχει σημασία: Στην παραγωγή, στην καινοτομία και στη δημιουργία πλούτου για τη χώρα.

Η στήριξη της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας προϋποθέτει και μια αγορά που λειτουργεί με διαφάνεια και κανόνες. Προχωρούμε σε μια σημαντική μεταρρύθμιση-τομή, τη Νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ. Με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, δημιουργούμε έναν ισχυρό μηχανισμό που θα παρεμβαίνει αποφασιστικά εκεί όπου χρειάζεται, θα προστατεύει τον πολίτη και θα ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό.

Ζήτημα με εθνική διάσταση

Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας μας δεν έχει μόνο οικονομική, αλλά και εθνική διάσταση. Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, η ενίσχυση της μεταποίησης, η ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες, ειδικά τις παραμεθόριες, αφορούν την ίδια τη συνοχή της κοινωνίας μας: Τη μείωση των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Για να έχουν οι νέοι μας πραγματικούς λόγους να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Γιατί μια Ελλάδα που παράγει και εξάγει περισσότερα, είναι και μια Ελλάδα που κρατά ζωντανή την περιφέρεια και δίνει προοπτική στους νέους και τις οικογένειες.

Αυτή είναι η πρόκληση της επόμενης ημέρας: Μια Ελλάδα με βιώσιμη ανάπτυξη, που παράγει και εξάγει, που δημιουργεί ανταγωνιστικά προϊόντα, που μειώνει τις ανισότητες και που δίνει πραγματική προοπτική στους νέους να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Αυτή είναι η παραγωγική Ελλάδα του 2030, που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε.φ

γράφει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος