Παράπονα από τους κτηνοτρόφους της Θράκης για τις αποζημιώσεις

Οι αποζημιώσεις ήσσονος σημασίας για τις ζωοτροφές για τα έγκλειστα ζώα, λόγω ευλογιάς αφορούν το 2025 και όχι το 2024, μια και οι ζωονόσοι τόσο της πανώλης, όσο και της ευλογιάς ενέσκυψαν ήταν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2024.

«Για άλλη μια φορά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσιάζεται αφερέγγυο και χωρίς να μπορεί να υλοποιεί τις υποσχέσεις του. Πέρασε ένας χρόνος για να υπογραφεί μια ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις, έγιναν αλλεπάλληλες συσκέψεις με υπουργούς στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη , στην Αθήνα και πάλι τα μέτρα στήριξης και για τις αποζημιώσεις και για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, είναι ημίμετρα. Δεν έχουν καταλάβει στην Αθήνα και στο υπουργείο τη σημασία να είναι ισχυρός σε μια χώρα ο πρωτογενής τομέας», δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Έβρου, Κώστας Δουνάκης.

Επισήμανε δε πως άμεσα ξεκινούν ενημερώσεις και στους βουλευτές, «για την άρση και της αδικίας να μην πληρωθούν κτηνοτρόφοι που κράτησαν από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο τα ζώα τους έγκλειστα, άσχετα αν τελικά θανατώθηκαν».

Πηγή: ertnews.gr