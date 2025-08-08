Pathways2Resilience: Ευρωπαϊκές περιφέρειες διεκδικούν έως 210.000 ευρώ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Tο Pathways2Resilience, το εμβληματικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, υπό την ηγεσία του Climate-KIC, ανακοίνωσε τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκλησή του, προκειμένου να επιλέξει 61 ευρωπαϊκές περιφέρειες και κοινότητες. Οι επιλεγμένες περιοχές θα προστεθούν στην πρώτη ομάδα των 39 περιφερειών, λαμβάνοντας άμεση χρηματοδότηση και υποστήριξη για την ανάπτυξη μετασχηματιστικών, μακροπρόθεσμων σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, φτάνοντας συνολικά τις 100 περιοχές που θα υποστηριχθούν την περίοδο 2023-2027.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Μέσω ενός ολοκληρωμένου και φιλόδοξου μαθησιακού προγράμματος, το Pathways2Resilience στηρίζει περιφέρειες με διαφορετικά επίπεδα ικανότητας προσαρμογής από εκείνες που διαθέτουν ώριμη γνώση και δομές διακυβέρνησης, έως ευάλωτες κοινότητες που χρειάζονται βασική υποστήριξη. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών, το πρόγραμμα προσφέρει στις επιλεγμένες περιφέρειες ένα 18μηνο εξατομικευμένο ταξίδι μάθησης, βασισμένο στο πλαίσιο Regional Resilience Journey, το οποίο περιλαμβάνει:

Finance Innovation Lab: Το πρώτο ευρωπαϊκό εργαστήριο για την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων χρηματοδοτικών λύσεων.

Innovation Practice Groups: Συνεργατικές εβδομαδιαίες συναντήσεις για την εξερεύνηση τοπικά καθοδηγούμενων λύσεων προσαρμογής.

Deep Dives: Θεματικές συνεδρίες με ειδικούς, επικεντρωμένες σε κρίσιμους παράγοντες της κλιματικής ανθεκτικότητας, όπως η γνώση και τα δεδομένα, η διακυβέρνηση, η καινοτομία, η χρηματοδότηση, οι δεξιότητες και η αλλαγή συμπεριφοράς.

Στο τέλος του προγράμματος, οι περιφέρειες θα έχουν ολοκληρώσει:

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (baseline).

Στρατηγική ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Σχέδιο δράσης.

Επενδυτικό σχέδιο έτοιμο προς υλοποίηση.

Υποβολή αίτησης

Οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση του Pathways2Resilience έως τις 20 Αυγούστου 2025, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος. Συνολικά, θα επιλεγούν 61 δικαιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν από 210.000 ευρώ για περίοδο 18 μηνών (Ιανουάριος 2026 – Ιούνιος 2027).