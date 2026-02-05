Πέλλα-Ημαθία: Έρχεται πρόγραμμα ad hoc ενισχύσεων για ζημιές από παγετό σε κεράσια, κυδώνια, μήλα

Ελπίδες για αποζημιώσεις, μέσω κρατικών ενισχύσεων προγράμματος ad hoc, στις δενδροκαλλιέργειες που βρίσκονταν πέρυσι σε προανθικό στάδιο και επλήγησαν από τους ανοιξιάτικους παγετούς «γεννά» η γραπτή απάντηση του ΕΛΓΑ στην Αναφορά που κατέθεσε πρόφατα ο πρώην ΥπΑΑΤ και βουλευτής της ΝΔ στην Πέλλα Γιώργος Καρασμάνης με την οποία ζητούσε την αποζημίωση των κερασιών, κυδωνιών και μήλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Καρασμάνη οι ζημιές από παγετό σε κεράσια, κυδώνια, μήλα όπως του απάντησε ο ΕΛΓΑ , εντάσσονται σε πρόγραμμα ad hoc κρατικών ενισχύσεων.

Αναλυτικά, το απόσπασμα της απάντησης του ΕΛΓΑ προς τον βουλευτή έχεις ως εξής:

«Η πολιτεία σε συνεργασία με τον ΕΛ.Γ.Α. σε καλλιέργειες ( της Π.Ε Ημαθίας και Πέλλας) που ήταν σε προανθικό στάδιο την περίοδο των παγετών με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ζημιές αυτές να καλυπτούν μέσω του ΕΛ.Γ.Α. (άρα και να αποζημιωθούν) εντάχθηκαν σε πρόγραμμα ad-hoc Κρατικών Ενισχύσεων. Αφορούν ποικιλίες κερασιάς, κυδωνιές και μήλα της Βεγορίτιδας που ήταν σε στάδιο προανθικό. Έγιναν 11.500 δηλώσεις.

Οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α έχουν ολοκληρώσει τις εκτιμήσεις σε μήλα και κυδώνια ενώ ο ΕΛ.Γ.Α. έχει λεπτομερή εικόνα των ζημιών στις κερασοκαλλιέργειες από τις συνεχείς επισημάνσεις που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και από τα πορίσματα της Περιφερειακής Επιτροπής όπου και διαπιστώθηκαν σοβαρή απώλεια παραγωγής.

Ο ΕΛ.Γ.Α. μετά την ολοκλήρωση του φακέλου του ad-hoc προγράμματος από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία ( επίσημα στατιστικά στοιχεία, μετεωρολογικά δεδομένα κ.λ.π.) και την έγκριση του θα προχωρήσει στην καταβολή των ενισχύσεων και για αυτές τις ζημιές στους δικαιούχους παραγωγούς».