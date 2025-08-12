Περισσότερο από το ήμισυ των εδαφών της Ευρώπης πλήττονται από την ξηρασία από τον Απρίλιο

Περισσότερο από το ήμισυ των εδαφών της Ευρώπης, το 52%, πλήττεται από την ξηρασία για τέταρτο συνεχή μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της Ξηρασίας (EDO).

Το ποσοστό είναι το υψηλότερο που καταγράφεται για τον μήνα Ιούλιο από την έναρξη της παρατήρησης το 2012 και υπερβαίνει κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο της περιόδου 2012-2024. Η ξηρασία στην περιοχή έχει ξεπεράσει τα μηνιαία ρεκόρ για κάθε μήνα από την αρχή του έτους.

Ο δείκτης ξηρασίας του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, που βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις, συνδυάζει τρεις παραμέτρους: βροχοπτώσεις, υγρασία του εδάφους και βλάστηση. Περιλαμβάνει τρία επίπεδα ξηρασίας: παρακολούθηση, προειδοποίηση, συναγερμός.

Η ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια πλήττονται σε ιδιαίτερο βαθμό. Σε πολλές χώρες, το ποσοστό των εδαφών που έχει περάσει στο ποσοστό του συναγερμού έχει αυξηθεί: στην Ουγγαρία πέρασε από το 9% τον Ιούνιο στο 56% τον Ιούλιο, στο Κόσοβο από το 6% στο 43% και στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, από το 1% στο 23%. Τα κύματα καύσωνα που πλήττουν τα Βαλκάνια από την αρχή του καλοκαιριού συνοδεύονται από πρωτοφανείς πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες εκδηλώνονται στις ανοικτές χωματερές από την καύση των οποίων απελευθερώνεται τοξικές αναθυμιάσεις.

Στη ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία έχει επίσης πληγεί από επίμονη ξηρασία που αφορά το 60% της έκτασης της χώρας κάθε μήνα από τον Μάρτιο και ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου, οι πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν την εκκένωση τριών κωμοπόλεων και την διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Δαρδανέλια.

Ως προς την δυτική Ευρώπη, στην Γαλλία, τα δύο τρίτα των εδαφών, το 68%, επλήγησαν από την ξηρασία τον Ιούλιο, σε σαφή άνοδο σε σχέση με τον Ιούνιο (44%). Η χώρα έζησε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της: 130.000 στρέμματα κάηκαν στην περιφέρεια της Οντ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η Γαλλία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, το δεύτερο του έτους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση βελτιώθηκε σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, αλλά άνω των δύο τρίτων της χώρας αντιμετωπίζουν λειψυδρία.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένουν σχετικά προστατευμένες με σχετικά χαμηλά ποσοστά ξηρασίας (7% και 5% αντίστοιχα).