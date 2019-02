Στο Perrotis College οκτώ φοιτητές πανεπιστημίων των Η.Π.Α. μέσω του Study Abroad

Προωθώντας τη διαπανεπιστημιακή συνεργασία, το Perrotis College και το γραφείο Study Abroad υποδέχθηκαν στις 25 Ιανουαρίου οκτώ φοιτητές πανεπιστήμιων των Η.Π.Α.

Προέρχονται από το Iowa State University, University of Illinois-Urbana Champaign και Warren Wilson College, όπου σπουδάζουν: Επιστήμη Τροφίμων, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Αγρονομία και Διαφήμιση.

Για 12 εβδομάδες, θα ζήσουν και θα μελετήσουν με τους σπουδαστές του Perrotis και θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που αφορούν την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και τη γλώσσα. Επέλεξαν το Perrotis College, για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, προκειμένου να διευρύνουν το πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, να έρθουν σε άμεση επαφή με τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα και να συνδυάσουν τη θεωρία με την πράξη εκτός των ΗΠΑ, σε διεθνές περιβάλλον.

Και οι οκτώ δηλώνουν τόσο δικαιωμένοι από την επιλογή τους, όσο και εντυπωσιασμένοι από τις εγκαταστάσεις του Perrotis College και του campus. «Οι καθηγητές είναι εξαιρετικοί και τόσο κοντά στους σπουδαστές», σχολίασε η Claire Voiss (Iowa State University).

«Το εντυπωσιακό με το Perrotis College είναι ο βιωματικός τρόπος μάθησης», πρόσθεσε η Alexandra Kliegl (Iowa State University). «Μου αρέσει πολύ το μάθημα της αειφορικής γεωργίας που παρακολουθώ. Η παράδοση γίνεται με εξαιρετικό τρόπο», είπε η Riley Baker (Warren Wilson College). «Μου αρέσει η Ελλάδα, γι’ αυτό και επέλεξα να έρθω. Όμως, το Perrotis College αποπνέει έναν μοναδικό –σχεδόν οικογενειακό – ‘αέρα’», είπε η Ariel Gomez (University of Illinois Urbana).

«Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλα τα μαθήματα έχουν εργαστήρια και δεν γίνονται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο», υπογράμμισε η Amanda Hopkins (Warren Wilson College). «Είναι η πιο… προσωπική εκπαίδευση που έχω λάβει… Περπατάς στο campus και συναντάς καθηγητές. Είναι μοναδικό», είπε ο Brian Lapham (University of Illinois Urbana). «Ήθελα να νιώσω μία διαφορετική κουλτούρα και η επιλογή της Ελλάδας με δικαίωσε», τόνισε ο Michael Dietrich (University of Illinois Urbana), ενώ ο Nathan Mayfield (University of Illinois Urbana) στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός της επιστημονικής επάρκειας του εκπαιδευτικού προσωπικού του Perrotis College.

Η ομάδα των φοιτητών θα αναχωρήσει για τις Η.Π.Α. στις 20 Απριλίου, έχοντας ολοκληρώσει το ακαδημαϊκό εαρινό εξάμηνο στις αίθουσες και τα εργαστήρια του Perrotis College, αποκτήσει παραστάσεις από την ελληνική φύση και βιώσει την ελληνική φιλοξενία.