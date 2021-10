P&G: Στόχος το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2040

Η Procter & Gamble ανακοινώνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επιτάχυνση των δράσεων της αναφορικά με την κλιματική αλλαγή. Η P&G φιλοδοξεί να επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλες τις λειτουργίες και την εφοδιαστική αλυσίδα της, από τις πρώτες ύλες μέχρι τη διάθεση στα καταστήματα, έως το 2040. Φιλοδοξεί επίσης να επιτύχει τους ενδιάμεσους στόχους που έχει θέσει έως το 2030, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο εντός της τρέχουσας δεκαετίας.

Η κλιματική κρίση επηρεάζει κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια ανά τον κόσμο. Η πλειονότητα των καταναλωτών παγκοσμίως αναζητά προϊόντα τα οποία συμβάλλουν σε έναν τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από περιβαλλοντική ευσυνειδησία και τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα έχουν καταστήσει σαφές ότι απαιτούνται δραστικά μέτρα, εάν θέλουμε να αποφύγουμε τις σημαντικότατες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

«Κύρια δέσμευσή μας είναι να αξιοποιήσουμε την καινοτομία και την επινοητικότητα που διαθέτει η P&G για να ανακαλύψουμε νέες λύσεις που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή», ανέφερε ο David S. Taylor, Chairman, P&G President and Chief Executive Officer. «Το έργο που έχουμε μπροστά μας είναι επιτακτικό, δύσκολο και ξεπερνά τα όρια μιας εταιρείας ή μιας χώρας. Η P&G αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις άμεσα, μειώνοντας το αποτύπωμά της και αξιοποιώντας την κλίμακά της προκειμένου να καλλιεργήσει πρωτοφανείς συνεργασίες σε όλο το εύρος δραστηριότητάς της».

Οι ενέργειες της P&G που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχουν ξεκινήσει εδώ και μία δεκαετία και γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Το σχέδιό μας για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών το οποίο βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα θα θέσει ως προτεραιότητα τη μείωση του μεγαλύτερου όγκου των εκπομπών μας σε όλες τις λειτουργίες μας και την εφοδιαστική αλυσίδα, από τις πρώτες ύλες μέχρι την τοποθέτηση στα καταστήματα. Όσον αφορά τον υπόλοιπο όγκο εκπομπών σε αυτές τις κατηγορίες που δεν μπορεί να μηδενιστεί, θα χρησιμοποιήσουμε φυσικές ή τεχνητές λύσεις για την απομάκρυνση και την αποθήκευση του άνθρακα.

Οι στόχοι μας για το 2030 που θα οδηγήσουν στο μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών κατατέθηκαν στην πρωτοβουλία θέσπισης στόχων που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα Science Based Targets initiative (SBTi) και είναι οι εξής:

Μείωση των εκπομπών σε όλες τις λειτουργίες μας κατά 50%.

Μείωση των εκπομπών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα μας κατά 40%.1

Συμμετέχουμε στην εκστρατεία «Race to Zero» και την εκστρατεία «Business Ambition for 1.5°C» του ΟΗΕ και δημοσιοποιούμε το νέο μας Σχέδιο Δράσης και Μετάβασης για το κλίμα, το οποίο περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με ταχύτατες δράσεις για το κλίμα και τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ. Θα συνεχίσουμε να γνωστοποιούμε την πρόοδο που σημειώνουμε αλλά και τις δυσκολίες που συναντάμε στην πορεία, ώστε να ενημερώνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη παράλληλα με εμάς και να σημειώνουμε μαζί συλλογική πρόοδο.

«Καθώς κανείς δεν έχει στα χέρια του την απόλυτη λύση για το πώς θα επιτύχουμε ένα μέλλον με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών, δεν θα επιτρέψουμε σε αυτήν την αβεβαιότητα να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο μας», αναφέρει η Virginie Helias, P&G Chief Sustainability Officer. «Για να πετύχουμε τους στόχους μας, θα αξιοποιήσουμε λύσεις που διαθέτουμε ήδη και θα αναζητήσουμε και νέες λύσεις μετασχηματισμού που δεν υπάρχουν ακόμα στην αγορά. Θα συνεργαστούμε με φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας, από την αφετηρία του κύκλου ζωής των προϊόντων μας μέχρι και το τέλος».

Αναλαμβάνοντας άμεση δράση για τη μείωση των εκπομπών

Βασική μας προτεραιότητα είναι η σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατό με λύσεις που υπάρχουν ήδη.

Μειώνουμε τις εκπομπές σε όλες τις λειτουργίες μας. Στο διάστημα 2010 με 2020 μειώσαμε τις εκπομπές σε απόλυτες τιμές σε όλη την έκταση των παγκόσμιων λειτουργιών μας κατά 52% με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς συνεχίζουμε να μειώνουμε τις εκπομπές μας, προωθούμε παράλληλα φυσικές λύσεις για το κλίμα ώστε να εξισορροπήσουμε τυχόν υπολειπόμενες εκπομπές από τις λειτουργίες μας που δεν θα μπορούμε να μηδενίσουμε μέχρι το 2030. Στις λύσεις αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέα έργα που συμβάλλουν στην προστασία και αποκατάσταση των δασών και άλλων οικοσυστημάτων που είναι ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο και την άγρια πανίδα και τη χλωρίδα που φιλοξενείται σε αυτά.

Επιταχύνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Πλησιάζουμε κατά πολύ τον στόχο μας για το 2030 που αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 100% από ανανεώσιμες πηγές, καθώς βρισκόμαστε ήδη σε επίπεδο 97% διεθνώς. Το 2021, η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ κατέταξε την P&G στην 5η θέση των 100 κορυφαίων εταιρειών που χρησιμοποιούν πράσινη ενέργεια και στη 2η θέση των 30 κορυφαίων εταιρειών για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις εγκαταστάσεις της στις ΗΠΑ, οδηγώντας την έτσι στις πρώτες θέσεις του κλάδου καταναλωτικών προϊόντων.

Επιδιώκουμε απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφοράς προϊόντων. Οι εκπομπές στις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφοράς προϊόντων, από τις πρώτες ύλες μέχρι τη διάθεση στα καταστήματα, είναι περίπου δεκαπλάσιες από εκείνες των λειτουργιών μας και ο στόχος που έχουμε θέσει είναι να τις μειώσουμε κατά 40%1 μέχρι το 2030. Σχεδιάζουμε επίσης να αυξήσουμε την αποδοτικότητα στις μεταφορές των εξερχόμενων τελικών προϊόντων μας κατά 50% μέχρι το 2030. Τα Pampers βρίσκονται ήδη σε συνεργασία με τους προμηθευτές ώστε να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα και τα τελευταία πέντε χρόνια εκτιμάται ότι κατόρθωσαν να αποφύγουν την παραγωγή ενός εκατομμυρίου μετρικών τόνων αερίων του θερμοκηπίου στην παραγωγή υλικών της εταιρείας. Η P&G δημιούργησε ένα νέο Κέντρο Καινοτομίας Εφοδιασμού Προϊόντων (Product Supply Innovation Center- PSIC) στο Κρόνμπεργκ της Γερμανίας, το οποίο αποτελεί το κέντρο ενός δικτύου από τοπικούς προμηθευτές, εταιρείες τεχνολογίας και κορυφαία πανεπιστήμια που αναπτύσσουν λύσεις με δυνατότητα εφαρμογής και επέκτασης σε όλον τον κόσμο και στόχο να συνδράμουν στην απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την εφοδιαστική αλυσίδα μας.

Αντιμετώπιση των προκλήσεων με την ανακάλυψη νέων λύσεων

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκπομπές από τις λειτουργίες μας τις οποίες δεν μπορούμε να μηδενίσουμε ακόμα και οι ομάδες μας εργάζονται εντατικά προκειμένου να αναπτύξουν τεχνολογίες και υλικά νέας γενιάς που θα σχετίζονται με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι προσπάθειές μας στο πλαίσιο αυτό εστιάζουν στα εξής:

Αξιοποιούμε ανανεώσιμες πηγές θερμικής ενέργειας. Χρησιμοποιούμε ατμό από γεωθερμικές, ηλιακές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κάποια από τα κέντρα παραγωγής μας αλλά για να συνεχίσουμε να μειώνουμε τις εκπομπές θα χρειαστούν ακόμα περισσότερες καινοτομίες. Συνεργαστήκαμε με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, με κατασκευαστές και τοπικές κυβερνήσεις για να δημιουργήσουμε τη συνεργασία Renewable Thermal Collaborative , με σκοπό να προσδιορίσουμε και να εφαρμόσουμε σε μεγάλη κλίμακα ανανεώσιμες και οικονομικές λύσεις θερμικής ενέργειας. «Η θερμική ενέργεια αποτελεί μεγάλη πρόκληση για πολλούς κλάδους στην προσπάθειά τους να επιτύχουν μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών», αναφέρει η Marcene Mitchell, Senior Vice President, Climate Change, World Wildlife Fund. Η συνεργασία «Renewable Thermal Collaborative» μπορεί να βοηθήσει στην ανακάλυψη βιώσιμων και υλοποιήσιμων σε μεγάλη κλίμακα λύσεων για τη μείωση των εκπομπών. Η P&G είναι ιδρυτικό μέλος της συνεργασίας και έχει επιδείξει αξιόλογες ηγετικές πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα.»

Προωθούμε τεχνολογίες, υλικά και συσκευασίες που σχετίζονται με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Στην προσπάθεια να εντοπίσουμε νέους τρόπους να απαλλαγούμε από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην εφοδιαστική αλυσίδα μας, συνάπτουμε συνεργασίες με σκοπό να προωθήσουμε καινοτόμες λύσεις στα υλικά μας με χρήση ανανεώσιμου, βιογενούς ή ανακυκλωμένου άνθρακα σε πολλά προϊόντα μας όπως τo Head & Shoulders, Pantene, Ariel, Tide και Pampers.

Εξερευνώντας υλικά που προέρχονται από τη δέσμευση και αποθήκευση CO 2 . Το Tide συνεργάζεται με τη νεοφυή εταιρεία τεχνολογίας Twelve σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει την τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα της εταιρείας και να ενσωματώσει CO 2 που προέρχεται από εκπομπές, σε υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα προϊόντα Tide.

Δημιουργούμε ένα μέλλον χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσα από τον μετασχηματισμό και τη συνεργασία

Εκτός από τη φιλοδοξία μας για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών, κάνουμε ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση μιας συλλογικής αλλαγής. Συνεργαζόμαστε με τους καταναλωτές για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από το στάδιο χρήσης των προϊόντων, δημιουργούμε συμμαχίες για ενεργειακά αποδοτικά νοικοκυριά και στηρίζουμε τις πολιτικές για ενεργειακή υποδομή χωρίς εκπομπές. Οι προσπάθειές μας εστιάζουν στα εξής:

Προωθώντας τη «βιωσιμότητα» στο σπίτι. Η P&G και τα προϊόντα της θα εξακολουθήσουν να παρέχουν στους καταναλωτές τα μέσα και τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μικρές δράσεις στο σπίτι μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τον πλανήτη.

Μειώνουμε τις εκπομπές κατά 15 εκατομμύρια τόνους πλένοντας σε κρύο νερό και διπλασιάζουμε τον αντίκτυπο με ακόμα 30 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2030. Έχουμε αξιοποιήσει την καινοτομία και συνεχίζουμε την ενημέρωση των καταναλωτών για να συμβάλλουμε στη μείωση του μεγαλύτερου μέρους του αποτυπώματος μας σε άνθρακα που είναι η ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση του νερού κατά τη χρήση των προϊόντων. Από το 2015, τα προϊόντα της P&G Tide και Ariel βοηθούν τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο κύκλους πλύσης χαμηλής ενέργειας, αποφεύγοντας την παραγωγή 15 εκατομμυρίων μετρικών τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Τα προϊόντα Tide και Ariel συνεχίζουν να προωθούν την ευρύτερη χρήση κρύου νερού στην πλύση μέσα από νέες ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο να αποφευχθεί η παραγωγή ακόμα 30 εκατομμυρίων τόνων εκπομπών μέχρι το 2030, μια δεκαπλάσια και πλέον ποσότητα των ετήσιων εκπομπών των λειτουργιών της P&G παγκοσμίως.

Δημιουργούμε το σπίτι του μέλλοντος. Προωθούμε λύσεις για να κάνουμε την καθημερινότητα πιο βιώσιμη, μαζί με εταίρους μας από διάφορους τομείς της βιομηχανίας, μέσα από την πρωτοβουλία 50L Home Coalition. Πρόκειται για μια συνεργασία με την οποία βοηθάμε τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν λιγότερο ζεστό νερό, δημιουργώντας πιο αποδοτικά νοικοκυριά που χρησιμοποιούν 10 φορές λιγότερο νερό από τους περισσότερους σήμερα.

«Το ενδιαφέρον για τους καταναλωτές μας και για τον πλανήτη είναι ζωτικής σημασίας για όλους εμάς στην P&G», συμπληρώνει ο David Taylor. «Ακόμα και η παραμικρή πράξη είναι σημαντική, το κάθε όραμα είναι σπουδαίο, όσο μεγαλεπήβολο και αν μοιάζει. Όλοι συνεργαζόμαστε με στόχο να διαφυλάξουμε το κοινό μας σπίτι για τις επόμενες γενιές».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις και την πρόοδο της P&G, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της P&G αναφορικά με το Σχέδιο μετάβασης για το κλίμα και το blog. Για περισσότερες πληροφορίες για τις προσπάθειες της P&G αναφορικά με τους παράγοντες ESG, μπορείτε να επισκεφτείτε την ESG Ιστοσελίδα ή να διαβάσετε το Citizenship Report 2020.

1 Οι στόχοι μας για το Πεδίο εφαρμογής 3 2030, που υποβλήθηκαν στο SBTi, είναι οι εξής: