Πλήγμα για τους ροδακινοπαραγωγούς της Καλιφόρνια

Στις 7 Απριλίου έκλεισαν οριστικά τα δύο εργοστάσια κομπόστας της Del Monte Foods στο Μοντέστο και στο Χιούσον της Καλιφόρνια. Η οικονομική ζημιά, που αναμένεται να υποστούν οι καλλιεργητές βιομηχανικών ροδάκινων, που είχαν 20ετή συμβόλαια με την εταιρεία, εκτιμάται σε περίπου 550 εκατ. δολάρια. Επίσης, εκατοντάδες εργαζόμενοι έχασαν τις θέσεις εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων 571 εργατών μόνο στο εργοστάσιο του Μοντέστο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας “Sacramento Bee”, πολλοί αγρότες δεν έχουν αποκομίσει σημαντικά κέρδη από τους οπωρώνες, που η Del Monte τούς ζήτησε να φυτέψουν μόλις πριν από λίγα χρόνια. Τώρα, περίπου 75.000 τόνοι ροδάκινων πιθανότατα θα πάνε χαμένοι, πρόσθεσε η εφημερίδα. «Τα δύο τρίτα των καλλιεργητών θα μείνουν, ουσιαστικά, στο περιθώριο», δήλωσε στη Sacramento Bee ο Sarb Johl, ένας αγρότης από την κομητεία Yuba.

Όπως πολλοί παραγωγοί, ο Johl υπέγραψε 20ετή σύμβαση με την Del Monte για την καλλιέργεια ροδακίνων και είχε ακόμη 10 χρόνια να εκπληρώσει τη σύμβασή του, αλλά σχεδιάζει να ξεριζώσει τις εννέα ετών ροδακινιές του.

Η καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων αποτελεί μια χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία για τους αγρότες, οι οποίοι πρέπει να καλύψουν το αρχικό κόστος αγοράς και φύτευσης των δέντρων, χωρίς όμως να έχουν άμεση απόδοση της επένδυσής τους, καθώς χρειάζονται 5-6 χρόνια μέχρι ένα δέντρο να αρχίσει να αποδίδει εμπορεύσιμους καρπούς. Τον περασμένο Ιούλιο, η Del Monte Foods υπέβαλε αίτηση για προστασία από πτώχευση, κάτι που, σύμφωνα με δελτίο τύπου, ο διευθύνων σύμβουλος της Del Monte, Greg Longstreet, χαρακτήρισε ως στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της εταιρείας. Ανέφερε ότι η εξεύρεση νέου αγοραστή θα βοηθούσε επιπλέον την Del Monte να «βρίσκεται σε καλύτερη θέση για μακροπρόθεσμη επιτυχία». Νωρίτερα φέτος, η Del Monte έλαβε δικαστική έγκριση για την πώληση όλων των περιουσιακών της στοιχείων, τα οποία διαμοιράστηκαν σε τρεις πλειοδότες:

• Η Pacific Coast Producers, συνεταιρισμός 180 παραγωγών με έδρα το Lodi, αγόρασε την επιχείρηση κονσερβοποιημένων φρούτων της Del Monte.

• Η Fresh Del Monte – η εταιρεία στην οποία ανήκει και η κονσερβοποιία στη Λάρισα, που λειτουργεί κανονικά –απέκτησε την κυριότητα των δραστηριοτήτων της Del Monte Foods στους τομείς των λαχανικών, των ντοματών και των νωπών φρούτων.

• Η B&G Foods προχωρά στην εξαγορά των δραστηριοτήτων της Del Monte Foods στον τομέα των ζωμών.

Ωστόσο, ενώ άλλα περιουσιακά στοιχεία της Del Monte πωλήθηκαν, κανείς δεν αγόρασε το εργοστάσιο στο Μοντέστο. Ο Brian Greathouse, πρόεδρος του Yuba-Sutter Farm Bureau, δήλωσε στο “Modesto Focus” ότι η έλλειψη ενδιαφερόμενων αγοραστών ήταν «καταστροφική για την περιοχή μας και την τοπική οικονομία». Η Carissa Sauer, εκπρόσωπος της Del Monte Foods, δήλωσε στο “SFGATE” ότι, αν και η απόφαση ήταν δύσκολη, η Del Monte αποφάσισε να «ξεκινήσει μια ομαλή διακοπή των δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις της στην Καλιφόρνια».

«Αναγνωρίζουμε τον σημαντικό αντίκτυπο που θα έχει αυτή η απόφαση στα μέλη της ομάδας μας, στις οικογένειές τους και στην κοινότητα, και προτεραιότητά μας είναι να υποστηρίξουμε την ομάδα και τους πελάτες μας κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης», είπε η Sauer. «Είμαστε ευγνώμονες στην ομάδα του Μοντέστο για την αφοσίωση και τη συμβολή της στην Del Monte Foods όλα αυτά τα χρόνια.»

Ο Rich Hudgins, διευθύνων σύμβουλος της California Canning Peach Association, δήλωσε στην εφημερίδα “Modesto Focus” ότι οι αγρότες της Καλιφόρνιας πιθανότατα δεν θα αναπληρώσουν τη ζημιά των 550 εκατομμυρίων δολαρίων από τα απούλητα ροδάκινα. Η Ένωση έχει ζητήσει από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ επιχορήγηση ύψους 9 εκατομμυρίων δολαρίων, για να βοηθήσει τους αγρότες να στραφούν σε άλλες καλλιέργειες. Ωστόσο, καθώς οι αγρότες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αντικαταστήσουν τις ροδακινιές με εναλλακτικές επιλογές, όπως φιστικιές ή καρυδιές, θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος για την αναδιάρθρωση και θα χρειαστούν χρόνια μέχρι αυτές οι καλλιέργειες να αποδώσουν καρπούς.