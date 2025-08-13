Πότε θα πληρωθούν παλιά και νέα Βιολογικά – Ο νεότερος προγραμματισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις μεγάλες καθυστερήσεις

Η αγωνία των παραγωγών για τις καθυστερημένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται, καθώς τα χρήματα από τα παλιά και νέα προγράμματα βιολογικών δεν έχουν ακόμη καταβληθεί. Το ζήτημα έχει προκαλέσει αναστάτωση, κυρίως σε γεωργούς και κτηνοτρόφους που στηρίζονται σε αυτά τα έσοδα για τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ypaithros.gr από υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πληρωμές για το παλιό πρόγραμμα βιολογικών (γεωργία και κτηνοτροφία), που εκκρεμούν από τις 30 Ιουνίου, αναμένονται μετά τις 18 Αυγούστου, με πιθανότερη ημερομηνία την 22η του μήνα – εκτός εάν προκύψει κάποιο απρόοπτο που θα ανατρέψει τον προγραμματισμό. Όπως εξηγούν, η καθυστέρηση οφείλεται σε διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν πριν την εκταμίευση.

Για το νέο πρόγραμμα βιολογικών, τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι τα βιολογικά φυτικής παραγωγής, συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να πληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, στον ίδιο προγραμματισμό περιλαμβάνονται και οι πληρωμές για τις νέες εντάξεις στις Σπάνιες Φυλές, ύψους 18,8 εκατ. ευρώ. Και για τα δύο προγράμματα, οι σχετικές πιστώσεις έχουν εγκριθεί εδώ και καιρό.