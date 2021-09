Πουλί σε ζωολογικό κήπο μιμείται το σπαρακτικό κλάμα ενός μωρού (βίντεο)

Ο Έκο, ένα καφέ πουλί με μακριά ουρά που ζει στο ζωολογικό κήπο Taronga του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, έχει μάθει να μιμείται το κλάμα τις κραυγές ανθρώπινου μωρού.

«Στοιχηματίζω ότι δεν περιμένατε αυτό το ξύπνημα», έγραψε ο ζωολογικός κήπος στο Twitter. «Δεν παρακούσατε, ο Έκο που κατοικεί στο ζωολογικό κήπο μας έχει την ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ικανότητα να μιμείται μια ποικιλία από φωνές – συμπεριλαμβανομένου του κλάματος ενός μωρού».

Bet you weren't expecting this wake-up call! You're not hearing things, our resident lyrebird Echo has the AMAZING ability to replicate a variety of calls – including a baby's cry!

