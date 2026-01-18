«Πράσινο φως» για έργα αναβάθμισης στην Άρτα

Στην υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν τις υποδομές της πόλης, με δύο ιδιαίτερα σημαντικές εντάξεις χρηματοδότησης, προχωρά ο Δήμος Αρταίων τη νέα χρονιά.

Η πρώτη χρηματοδότηση που πήρε το «πράσινο φως» από το υπουργείο Εσωτερικών αφορά την αναβάθμιση σχολικών μονάδων του δήμου Αρταίων, συνολικού προϋπολογισμού 830.000 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις σε περισσότερες από 15 σχολικές μονάδες, με στόχο: τη βελτίωση και αναβάθμιση των σχολικών χώρων, τη διασφάλιση της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, την ενίσχυση της λειτουργικότητας των σχολικών εγκαταστάσεων (γυμναστήρια, αύλειοι χώροι κ.ά.).

«Η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και ποιοτικού σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά μας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της δημοτικής αρχής» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή.

Έγκριση ένταξης πρότασης στο Πράσινο Ταμείο

Παράλληλα, εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Αρταίων με τίτλο:

«Διαμόρφωση νέων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις Κομμάτια (Τρίγωνο – Γέφυρα) στην πόλη της Άρτας και Σκοπευτήριο / Είσοδος του Δήμου Αρταίων».

Η πρόταση αφορά τη διαμόρφωση δύο σημαντικών κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι θα συμβάλουν ουσιαστικά: στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην αναβάθμιση της αστικής εικόνας της πόλης, στη δημιουργία λειτουργικών και φιλικών δημόσιων χώρων.

Οι χώροι που θα διαμορφωθούν είναι:

• Θέση Κομμάτια (Τρίγωνο – Γέφυρα), έκτασης 1.447,43 τ.μ.

• Σκοπευτήριο / Είσοδος του Δήμου Αρταίων, έκτασης 646,69 τ.μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε 289.794,20 ευρώ, εκ των οποίων 115.918,00 ευρώ καλύπτονται από χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2024–2028 του Δήμου Αρταίων.

«Ο δήμος συνεχίζει με σχέδιο, διεκδίκηση και υπευθυνότητα να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος των δημοτών και της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής» αναφέρει σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αρταίων, Χριστόφορος Σιαφάκας.