Πρώτη στο Hakathon η καινοτόμα πρόταση του Αλιευτικού Συνεταιρισμού για την Λίμνη Βιστωνίδα

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας – Τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τα εξής σχετικά με τη νέα πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της υδατοκαλλιέργειας: “Στις 25 Μαρτίου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.: « Eu Aquaculture – We work for you with passion- […]

07/05/2025 1' διάβασμα