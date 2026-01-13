Προβλέψεις USDA: Νέο ρεκόρ αναμένεται για την παραγωγή και τις εξαγωγές κοτόπουλου

Αύξηση σε επίπεδα ρεκόρ για το κοτόπουλο και αντίστροφα μειώσεις στις εξαγωγές βόειου και χοιρινού κρέατος προβλέπει το USDA για το 2026, μετά την αυξητική πορεία που είχαν οι τελευταίες το 2025.

Το παγκόσμιο εμπόριο κρέατος έχει αντιμετωπίσει μια σειρά σημαντικών μεταβολών από το 2019, οπότε και η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ) άφησε το στίγμα της στο διεθνές εμπόριο, υπενθυμίζει η αμερικανική αρχή, κατά την πρόσφατη ανάλυση που πραγματοποίησε για τις παγκόσμιες αγορές και το εμπόριο κρέατος τον Δεκέμβριο. Οι παγκόσμιες εξαγωγές σε όλα τα είδη κρέατος αυξήθηκαν το 2024-2025, μετά την υποχώρηση στις τιμές των ζωοτροφών, αλλά και των σχετικά λιγότερων επιδημιών ασθενειών στις μεγάλες παραγωγούς χώρες, κάτι στο οποίο συνέβαλε σημαντικά η αύξηση των εισαγωγών από πλευράς ΗΠΑ, εξαιτίας της χαμηλότερης εγχώριας παραγωγής.

Βόειο

Η παγκόσμια παραγωγή βόειου κρέατος το 2026 προβλέπεται μειωμένη κατά 1% στους 61 εκατ. τόνους, καθώς οι μειώσεις σε Αυστραλία, Βραζιλία, Κίνα, ΕΕ και ΗΠΑ δεν αντισταθμίζονται από τις αυξήσεις σε Ινδία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία και Ουρουγουάη.

Η παραγωγή του Μεξικού αναμένεται να αυξηθεί κατά 5%, στους 2,3 εκατ. τόνους, καθώς οι περιορισμοί στις εξαγωγές ζώντων βοοειδών από τις ΗΠΑ λόγω της επιδημίας New World Screwworm (NWS) οδηγούν σε περισσότερες σφαγές εντός χώρας. Ανάλογη αύξηση (+5%) προβλέπεται και για τη Νέα Ζηλανδία, λόγω αυξημένης διαθεσιμότητας ζώων έτοιμων προς σφαγή. Αντίθετα, η παραγωγή στη Βραζιλία αναμένεται να μειωθεί κατά 5% στους 11,7 εκατ. τόνους, ενώ και η Αυστραλία θα καταγράψει πτώση 1%, λόγω περιορισμένων επιπτώσεων στο αναπαραγωγικό κεφάλαιο.

Οι παγκόσμιες εξαγωγές βόειου κρέατος προβλέπεται να μειωθούν κατά 1%, στους 13,5 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές Βραζιλίας και Αυστραλίας να υποχωρούν από τα ρεκόρ του 2025. Αντίθετα, οι εξαγωγές Μεξικού θα αυξηθούν κατά 24% λόγω του NWS, ενώ η Αργεντινή αναμένεται να ενισχύσει τις εξαγωγές της κατά 7%. Οι ΗΠΑ προβλέπεται να μειώσουν την παραγωγή κατά 1% και τις εξαγωγές κατά 4%.

Χοιρινό

Η παγκόσμια παραγωγή χοιρινού το 2026 προβλέπεται σταθερή στους 117,2 εκατ. τόνους, καθώς η αύξηση στο Βιετνάμ (+3%), τη Βραζιλία (+1%) και το Μεξικό (+3%) αντισταθμίζεται από τη μείωση της ΕΕ (-1%), λόγω αυξημένου ρυθμιστικού κόστους και πιέσεων από πρόσφατα κρούσματα ΑΠΧ στην Ισπανία. Οι παγκόσμιες εξαγωγές αναμένεται να μειωθούν κατά 1% στους 10,3 εκατ. τόνους, καθώς η αύξηση από Βραζιλία, ΗΠΑ και Καναδά δεν αντισταθμίζει την πτώση των ευρωπαϊκών εξαγωγών (-7%). Ορισμένες αγορές συνεχίζουν τον αποκλεισμό προϊόντων από τις περιοχές που επλήγησαν από ΑΠΧ, σύμφωνα με το USDA.

Κοτόπουλο

Η παγκόσμια παραγωγή κοτόπουλου αναμένεται να καταγράψει ρεκόρ 109,6 εκατ. τόνων, αυξημένη κατά 2%, με όλες τις βασικές παραγωγούς χώρες να καταγράφουν άνοδο. Η αύξηση οφείλεται στη ζήτηση για φθηνότερη ζωική πρωτεΐνη και στη μείωση τιμών ζωοτροφών. Η Κίνα, η μεγαλύτερη παραγωγός, επεκτείνει τις καθετοποιημένες μονάδες της, ενώ η Βραζιλία ωφελείται από χαμηλότερες εισροές και ισοτιμία. Οι παγκόσμιες εξαγωγές προβλέπεται να φτάσουν τα 14,7 εκατ. τόνους, αυξημένες κατά 3%, κυρίως χάρη στις αποστολές από Κίνα και Βραζιλία, με αυξημένη ζήτηση από Ασία, Αφρική και ΕΕ. Οι εξαγωγές των ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν μόνο κατά 1%.