Ψηφίστηκε η τροπολογία για την επανένταξη στο «Τιμολόγιο ΓΑΙΑ»

Στις 22 Οκτωβρίου ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών «Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», το οποίο – εκτός από την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – περιελάμβανε και την τροπολογία με την οποία επανεντάσσονται στο τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος «ΓΑΙΑ» της ΔΕΗ όσοι καταναλωτές-αγρότες και ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ απεντάχθηκαν από το τιμολόγιο την 1η Δεκεμβρίου 2025, λόγω αδυναμίας πληρωμής των οφειλών τους. Ουσιαστικά η τροπολογία προβλέπει ότι «εντάσσονται εκ νέου σε ρύθμιση με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους, που αφορούν καταναλώσεις μέχρι και την 31η Ιουλίου 2024, εφόσον καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στις δόσεις που Θα ήταν πληρωτέες μέχρι την επανένταξή τους στο πρόγραμμα».

Ολόκληρη η τροπολογία έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Επανένταξη στο «Τιμολόγιο ΓΑΙΑ» και στη ρύθμιση απλήρωτων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης – Προσθήκη παρ. 14 έως 16 στο άρθρο 30 του ν. 5095/2024

Στο άρθρο 30 του ν. 5095/2024 (Α’ 40), περί μέτρων μείωσης του ενεργειακού κόστους, προστίθενται παρ. 14 έως 16 ως εξής:

«14. Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης και οι ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4, απεντάχθηκαν και μετέπεσαν στο καθεστώς Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας ή απενεργοποιήθηκε η παροχή τους, μεταφέρονται εκ νέου από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ.

Αν ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας διαπιστώσει ότι η ενέργεια που καταναλώνεται από τον κάτοχο σύνδεσης που έχει ενταχθεί στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ δεν καλύπτει ενεργειακές ανάγκες αγροτικής παραγωγής ή εκμετάλλευσης ή ο κάτοχος της σύνδεσης έχει απωλέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας εντάχθηκε στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, απεντάσσει τον κάτοχο της σύνδεσης από το Τιμολόγιο ΓΑΙΑ. Οι κάτοχοι συνδέσεων που εντάσσονται στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, βάσει του πρώτου εδαφίου, και δεν επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτό, δύνανται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026 να αιτηθούν την υπαγωγή τους σε διαφορετικό προϊόν προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, και μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης προμήθειας απεντάσσονται από το Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

15. Καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης και οι ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 13 και απεντάχθηκαν από την ανωτέρω ρύθμιση, εντάσσονται εκ νέου σε ρύθμιση με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους, που αφορούν καταναλώσεις μέχρι και την 31η Ιουλίου 2024, εφόσον καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στις δόσεις που Θα ήταν πληρωτέες μέχρι την επανένταξή τους στο πρόγραμμα. Το Δημόσιο καλύπτει το σύνολο της έντοκης επιβάρυνσης με ισόποση επιχορήγηση του παρόχου, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, και δύναται να προκαταβάλει μέρος της επιχορήγησης αυτής. Δεν επιτρέπεται η παράλληλη ένταξη στη ρύθμιση του παρόντος και στη ρύθμιση του άρθρου 27 του ν. 5085/2024 (Α’ 17), για το χρονικό διάστημα ισχύος της τελευταίας. Οι κάτοχοι των συνδέσεων που εντάσσονται στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, εντάσσονται, επίσης, στο πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών της απόφασης της παρ. 11, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/38648/1011/10.4.2024 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 5095/2024, κριτήριο επιλογής τους, καθορισμός αναλογίας παραγωγής ανά τεχνολογία σταθμού Α.Π.Ε. και καθορισμός δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης με τιμολόγιο ΓΑΙΑ και διαδικασίας εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών των κατόχων σύνδεσης αγροτικού ρεύματος» (6’2214). Για την εφαρμογή της παρούσας δύναται να τροποποιούνται, αντιστοίχως, οι κοινές αποφάσεις των περ. β” και γ’ της παρ. 13 του παρόντος. 16. Για τους κατόχους συνδέσεων που εντάσσονται στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, σύμφωνα με τις παρ. 14 και 15, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η πρώτη δόση για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών καταβάλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.».