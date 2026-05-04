Ραβασάκια ΑΑΔΕ για επιστροφές ποσών από τη Βασική του 2023 – Εξηγήσεις ζητούν οι αγρότες

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση των αγροτών σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που αφορούν τις αγροτικές ενισχύσεις του έτους ενιαίας ενίσχυσης 2023 (ΕΑΕ 2023), κατέθεσαν επτά (07) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Ξάνθης και Τομεάρχη Αγροτικών, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Ο Βουλευτής σημειώνει πως, σύμφωνα με καταγγελίες παραγωγών, η ΑΑΔΕ αποστέλλει ειδοποιήσεις με τις οποίες τους καλεί να επιστρέψουν ποσά, επικαλούμενη μη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις, χωρίς, ωστόσο – στις εν λόγω ειδοποιήσεις – να παρέχεται συγκεκριμένη και εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με το ποιο αγροτεμάχιο παρουσιάζει πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν να κατανοήσουν τη βάση της οφειλής τους.

Οι Βουλευτές της Νέας Αριστεράς συμπληρώνουν στην παρέμβασή τους πως όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, οι αγροτικές ενισχύσεις του 2025 δεν έχουν καταβληθεί καθ’ ολοκληρίαν ακόμη, με αποτέλεσμα να επιτείνεται το πρόβλημα ρευστότητας και η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα να δοκιμάζεται.

Με βάση τα παραπάνω και με το δεδομένο πως η έλλειψη σαφούς αιτιολόγησης υπονομεύει το δικαίωμα των παραγωγών για ουσιαστική ένσταση και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη της διαδικασίας, οι Βουλευτές απευθύνουν στους αρμόδιους Υπουργούς τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των παραγωγών που αφορά η συγκεκριμένη διαδικασία και ποιο το συνολικό ύψος των ποσών που καλούνται να επιστρέψουν;

2. Για ποιο λόγο οι ειδοποιήσεις προς τους παραγωγούς δεν περιλαμβάνουν αναλυτική και συγκεκριμένη αιτιολόγηση (π.χ. αναφορά σε συγκεκριμένα αγροτεμάχια) για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά;

3. Προτίθεται η κυβέρνηση να διασφαλίσει την πλήρη ενημέρωση των παραγωγών με εξατομικευμένα στοιχεία, ώστε να μπορούν να ελέγξουν και να αμφισβητήσουν τεκμηριωμένα τις οφειλές;

4. Υπάρχει πρόβλεψη για συμψηφισμό με μελλοντικές ενισχύσεις ή παράταση των προθεσμιών επιστροφής έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης και εξέτασης ενστάσεων;

5. Έχουν διενεργηθεί ίδιοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και για τα προηγούμενα έτη (2019,2020,2021 και 2022) και με ποια αποτελέσματα;