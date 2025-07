Σε Χαβάη, Καλιφόρνια και Αλάσκα τα πρώτα κύματα τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό στη Ρωσία

Ολόκληρη η πολιτεία της Χαβάης έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 8,8 Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική πλευρά της χερσονήσου Καμτσάτκα της Ρωσίας. Την ίδια ώρα, τσουνάμι ύψους άνω του ενός μέτρου σημειώθηκε στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το AFP.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα κύματα έφτασαν στην πολιτεία της Χαβάης.

«Πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για την προστασία ζωών και περιουσιών», αναφέρει το το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού, ενώ ο κυβερνήτης αναφέρει ότι «ένα κύμα ξεπέρασε τα 1,8 μέτρα».

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος θα διαρκέσει για αρκετές ώρες ακόμη.

ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr Δείτε περισσότερα στο| Ακούστε περισσότερα στο

Την ίδια ώρα τα πρώτα κύματα έφτασαν και στην Αλάσκα.

Η Καλιφόρνια άρχισε επίσης να βλέπει τα πρώτα κύματα τσουνάμι με αυξημένα επίπεδα νερού κοντά στα σύνορα με το Όρεγκον, γνωστοποίησε το CNN.

Η πόλη βρίσκεται σε ένα τμήμα 160 χιλιομέτρων της ακτής της Βόρειας Καλιφόρνιας που βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για τσουνάμι, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Η περιοχή αυτή βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο για τσουνάμι, επειδή η μοναδική υποβρύχια γεωγραφία της έχει την ικανότητα να «συγκεντρώνει την ενέργεια των κυμάτων», σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το υπόλοιπο της δυτικής ακτής των ΗΠΑ βρίσκεται σε κατάσταση προειδοποίησης για τσουνάμι.

Καθησυχαστικός ο κυβερνήτης της Χαβάης: «Δεν αντιμετωπίζουμε άμεσες συνέπειες»

Ο κυβερνήτης της Χαβάης δήλωσε ότι το νησιωτικό κράτος δεν έχει μέχρι στιγμής «αντιμετωπίσει κάποιο κύμα με σοβαρές συνέπειες».

Ο Τζος Γκριν, σε συνέντευξη Τύπου, πρόσθεσε ότι αυτό ήταν «μεγάλη ανακούφιση».

Παρά ταύτα, προειδοποίησε ότι οι αρχές είχαν παρατηρήσει σημαντική υποχώρηση των υδάτων, κάτι που συνήθως αποτελεί ένδειξη για κύματα τσουνάμι.

«Δεν έχουμε δει ακόμα καμία κυματική δραστηριότητα να περνάει από το Μεγάλο Νησί. Αυτό είναι σημαντικό. Μέχρι να δούμε τι θα συμβεί στο Μεγάλο Νησί, δεν θα αισθανόμαστε ότι είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να λέμε ότι είμαστε ασφαλείς», λέει.

Αυτό, λέει, θα διαρκέσει πιθανώς δύο με τρεις ώρες.

«Απλά μείνετε ήσυχοι απόψε και δείτε τηλεόραση, παρακαλώ», λέει ο Γκριν, ζητώντας από τους ανθρώπους να μείνουν μακριά από τους δρόμους.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη έχουν ακυρωθεί όλες οι πτήσεις από και προς Μάουι, ενώ για την ώρα δεν υπάρχουν σκέψεις για διακοπή της ηλεκτροδότησης.

«Κίνδυνος για τσουνάμι 3 μέτρων»

Σε ορισμένες ακτές των βόρειων νησιών της Χαβάης ενδέχεται να σχηματιστούν κύματα τσουνάμι ύψους 3 μέτρων. Ο κυβερνήτης της Χαβάης κάλεσε τους κατοίκους να εκκενώσουν αμέσως τις παράκτιες ζώνες. «Δεν θα χτυπήσει μόνο μία παραλία, θα περιβάλλει όλα τα νησιά», δήλωσε.

Το Τμήμα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Χονολουλού στο νησί εξέδωσε περισσότερες οδηγίες προς τους ανθρώπους που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Προέτρεψε τους κατοίκους των πιο απειλούμενων περιοχών να εκκενώσουν τα σπίτια τους ή να μεταβούν στον τέταρτο όροφο κτιρίων με τουλάχιστον 10 ορόφους.

Έκκληση κυβερνήτη: «Σας ζητώ να παραμείνετε ψύχραιμοι»

Νωρίτερα είχε επισημάνει: «Σας ζητώ να παραμείνετε ήρεμοι. Αν βρίσκεστε σε χαμηλό υψόμετρο, μεταβείτε σε υψηλότερο έδαφος», λέει.

Επισημαίνει ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, ζητά από τους ανθρώπους να παραμείνουν ήρεμοι, να συνεργαστούν και να μεταβούν σε υψηλότερο έδαφος.

«Αν βρίσκεστε σε ασφαλές μέρος, παραμείνετε εκεί, και αν δεν είστε, μεταβείτε σε υψηλότερο έδαφος».

«Μην θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο», συμπλήρωσε.

Στη Χαβάη, τα αυτοκίνητα έκαναν ουρά καθώς οι άνθρωποι ακολουθούσαν τις εντολές εκκένωσης και εγκατέλειπαν τις παράκτιες περιοχές.

Στην Χονολουλού, ηχούν επίσης σειρήνες προειδοποίησης. (Photo by Eugene Tanner / AFP) (Photo by Eugene Tanner / AFP) (Photo by Eugene Tanner / AFP)

Ανοίγουν καταφύγια έκτακτης ανάγκης στη Χαβάη

Έχουν αρχίσει να ανοίγουν καταφύγια έκτακτης ανάγκης στη Χαβάη, αφού οι κάτοικοι κλήθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή και ο κυβερνήτης προειδοποίησε ότι τα κύματα του τσουνάμι «θα περιβάλλουν τα νησιά».

Σύμφωνα με μια λίστα που κοινοποίησε το CNN, έχουν προσδιοριστεί πολλαπλά καταφύγια στα νησιά Οάχου, Καουάι και Μάουι, καθώς και στην κομητεία Χαβάη.

Οι αρχές της Χαβάης έχουν καλέσει τους κατοίκους να αναζητήσουν υψηλότερα εδάφη, τονίζοντας ότι λαμβάνονται προληπτικά μέτρα ενόψει της προσέγγισης των κυμάτων του τσουνάμι.

Την ίδια ώρα, όλα τα πλοία που βρίσκονται κοντά στη Χαβάη πρέπει να παραμείνουν ανοικτά της ακτής μέχρι να περάσουν τα κύματα του τσουνάμι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ακτοφυλακής.

Αρκετές πτήσεις με προορισμό τη Χαβάη έχουν επίσης εκτραπεί, με πολλές να ανακατευθύνονται πίσω στα αεροδρόμια προέλευσής τους, σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.

Τι γνωρίζουμε ως τώρα

Τις τελευταίες ώρες, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ήταν μεταξύ των χωρών που εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης, καθώς ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς στην ιστορία, με μέγεθος 8,8, έπληξε τις ακτές της Ρωσίας.

Στην Ιαπωνία, παρατηρήθηκαν τα πρώτα κύματα τσουνάμι, με ύψος έως 40 εκατοστά στην ακτή του Χοκάιντο, το νησιωτικό νομό δίπλα στη Ρωσία – μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματίες.

Εντολές εκκένωσης έχουν εκδοθεί και για τις ακτές του Ειρηνικού της Ιαπωνίας, όπου τα κύματα ενδέχεται να φτάσουν τα 3 μέτρα ύψος.

Οι εργαζόμενοι στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα, που υπέστη ζημιές από το τσουνάμι του 2011, έχουν εκκενωθεί.

Στις ΗΠΑ, οι αρχές της Χαβάης και της Καλιφόρνιας προειδοποιούν το κοινό να μείνει μακριά από τις παραλίες και τις χαμηλού υψομέτρου περιοχές.

Ειδικοί από την Καλιφόρνια λένε ότι είναι απίθανο να υπάρξουν καταστροφικές απώλειες στις ΗΠΑ, ενώ ο κυβερνήτης της Χαβάης ζητά από το κοινό να παραμείνει ήρεμο.

Στη Ρωσία, αρκετοί άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα στην άκρη της Ρωσίας, ενώ τα κύματα του τσουνάμι πλημμύρισαν μέρος του Σεβέρο-Κουρίλσκ.

Σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, με μέγεθος 8,8, αυτός ο σεισμός είναι ο έκτος πιο ισχυρός σεισμός στην ιστορία.

Πάνω από 3 μέτρα τα κύματα του τσουνάμι στη ρωσική Σέβερο-Κουρίλσκ

Το ύψος των κυμάτων του τσουνάμι στη ρωσική πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ στις ακτές του Ειρηνικού ξεπέρασε τα τρία μέτρα ενώ το πιο ισχυρό κύμα είχε ύψος έως και πέντε μέτρα, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ιαπωνία: Έφτασε το πρώτο τσουνάμι ύψους περίπου 30 εκατοστών

Το πρώτο τσουνάμι που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός ο οποίος καταγράφτηκε νωρίτερα στα ανοικτά των ρωσικών ακτών στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στον Ειρηνικό, παρατηρήθηκε στη βόρεια Ιαπωνία και είχε ύψος περίπου τριάντα εκατοστών, μεταδίδει η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK.

Ενώ έφθαναν τα πρώτα κύματα του τσουνάμι, στη νήσο Χοκάιντο (βόρεια), το NHK προειδοποίησε πως ενδέχεται να ακολουθήσουν κύματα πολύ μεγαλύτερου ύψους. Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εκτίμησε σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της πως το ύψους των κυμάτων μπορεί να φθάνει και τα τρία μέτρα κι αναμένεται να πλήξουν από τις ακτές της βόρειας και της ανατολικής Ιαπωνίας, ως τον νότο, στην Οσάκα.

Άνθρωποι καταφεύγουν στις στέγες των κτιρίων μετά τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Στην Ιαπωνία, οι άνθρωποι καταφεύγουν στις στέγες των κτιρίων μετά την έκδοση προειδοποιήσεων για τσουνάμι που ακολούθησαν τον ισχυρό σεισμό στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Οι πρώτες μετρήσεις από το Χοκάιντο και τη Ρωσία δείχνουν ότι τα αρχικά κύματα είναι πολύ μικρότερα από το αναμενόμενο, περίπου 30 έως 40 εκατοστά (1 έως 1,3 πόδια), αντί για τα τρομακτικά 3 μέτρα που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι είναι πολύ νωρίς για να χαλαρώσουν — το δεύτερο ή το τρίτο κύμα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο.

Σε ολόκληρο τον Ειρηνικό, οι χώρες προετοιμάζονται για ό,τι μπορεί να ακολουθήσει, ελπίζοντας ότι το χειρότερο έχει περάσει, αλλά χωρίς να παίρνουν ρίσκο.

Τα κύματα του τσουνάμι καταφτάνουν σε ορισμένες περιοχές της Ιαπωνίας.

Η Κίνα εκδίδει με τη σειρά της προειδοποίηση για τσουνάμι στις ανατολικές ακτές της

Οι αρχές της Κίνας εξέδωσαν σήμερα έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τον κίνδυνο τσουνάμι να πλήξει πολλές περιοχές κατά μήκος της ανατολικής ακτογραμμής του ασιατικού γίγαντα, μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό 8,8 βαθμών που καταγράφτηκε κοντά στη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα.

Το κέντρο πρόληψης τσουνάμι του κινεζικού υπουργείου Φυσικών Πόρων προειδοποίησε ότι το τσουνάμι «θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Κίνας», εξήγησε το ίδιο στο δελτίο του.

Πηγή: BBC, NBCNews, CNN, Skynews