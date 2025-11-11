Μετά το ΥΠΑΑΤ στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι αγρότες που ήρθαν στην Αθήνα για το πανελλαδικό τους συλλαλητήριο – UPD (φωτό – βίντεο)

Μετά τη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν προς το κτήριο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οδό Δομοκού 5, για να παραδώσουν υπόμνημα με τα αιτήματά τους και να επισημάνουν τα προβλήματα που πλήττουν την πρωτογενή παραγωγή.

Το συλλαλητήριο, που πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα», συγκέντρωσε αγρότες και κτηνοτρόφους από όλη τη χώρα, με συμμετοχή εκπροσώπων από την Κρήτη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα. Οι συγκεντρωμένοι διεκδίκησαν άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, στέλνοντας μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις αυτές είναι μόνο η αρχή. Όπως ανέφερε στο ypaithros.gr ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, έχει προγραμματιστεί νέα σύσκεψη των αγροτών στις 23 Νοεμβρίου για να εξεταστούν τα επόμενα βήματα και η ενίσχυση των κινητοποιήσεων.

Το πρόγραμμα της σημερινής κινητοποίησης περιλάμβανε προσυγκέντρωση στην Πλατεία Καραϊσκάκη, παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΑΤ, και την παράδοση ψηφισμάτων σε κορυφαίους φορείς, μεταξύ των οποίων ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης διαμαρτυρίας στο υπουργείο, οι αγρότες κατευθύνθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας άμεσες απαντήσεις και λύσεις για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου τόνισαν ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και στις αποζημιώσεις δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η κτηνοτροφία πλήττεται από την ευλογιά, με συνέπειες όχι μόνο στην παραγωγή ζώων, αλλά και σε όλη την αλυσίδα παραγωγής ζωοτροφών και γαλακτοκομικών προϊόντων, επηρεάζοντας τον εισοδηματικό προγραμματισμό των κτηνοτρόφων και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Το πρόγραμμα του συλλαλητηρίου περιλαμβάνει προσυγκέντρωση στην Πλατεία Καραϊσκάκη, παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΑΤ, και την παράδοση ψηφισμάτων σε κορυφαίους φορείς, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Οι διοργανωτές τόνισαν ότι η συγκέντρωση αποτελεί την αρχή μιας σειράς κινητοποιήσεων, με την επόμενη σύσκεψη να έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε στο ypaithros.gr ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Προβλήματα που γονατίζουν την πρωτογενή παραγωγή

Όπως τόνισαν οι συμμετέχοντες, οι πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις για μόνιμη αύξηση 50% στα όρια επιστροφής του ΕΦΚ και για συμπληρωματική πληρωμή σε 37.000 αγρότες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα των προβλημάτων. «Η γεωργική παραγωγή δεν μπορεί να περιμένει», υπογραμμίζουν οι διοργανωτές, ζητώντας άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχισης της παραγωγής και του εισοδήματος των αγροτών.

Αγροτική αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι αγρότες εξέφρασαν την ενότητα και την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις. Ο Ρίζος Μαρούδας δήλωσε ότι το συλλαλητήριο αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα και ότι οι αγρότες θα συντονιστούν για εντατικοποίηση των δράσεων τους στις επόμενες εβδομάδες.

Το μήνυμα που μεταφέρουν προς την κυβέρνηση είναι σαφές: απαιτείται άμεση στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με έγκαιρες πληρωμές, επαρκείς αποζημιώσεις και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς. «Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται υπό πίεση και η αδράνεια των αρμόδιων φορέων απειλεί την ίδια την επιβίωση της παραγωγής», επισημαίνουν.